ستاره لیورپول به سوپرلیگ ترکیه پیوست
با اعلام باشگاه ترابزون اسپور ترکیه، محمد صلاح وینگر فصل گذشته تیم فوتبال لیورپول و کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر راهی سوپرلیگ این کشور شد.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پس از گمانه زنیهای زیادی در خصوص آینده محمد صلاح وینگر تیم ملی فوتبال مصر و سابق لیورپول انگلیس در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت که به پیشنهاد باشگاه ترابزون اسپور پاسخ مثبت دهد و با عقد قراردادی دو ساله راهی سوپر لیگ ترکیه شد.
در بیانیه باشگاه ترابزون اسپور آمده است: محمد صلاح بازیکنی که باشگاه مذاکرات انتقال او را آغاز کرده است، روز چهارشنبه ۵ اوت (۱۴ مرداد) ساعت ۱۲:۰۰ به وقت استانبول (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در ترمینال هوانوردی عمومی فرودگاه آتاتورک استانبول حضور خواهد داشت.
برنامهریزی شده است که این بازیکن شامگاه همان روز وارد شهر ترابزون شود.
دو باشگاه بشیکتاش و الاتحاد عربستان هم خواستار جذب این بازیکن بودند، اما صلاح ترجیح داد فوتبال خود را در ترابزون اسپور دنبال کند.
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