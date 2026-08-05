صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ستاره لیورپول به سوپرلیگ ترکیه پیوست

با اعلام باشگاه ترابزون اسپور ترکیه، محمد صلاح وینگر فصل گذشته تیم فوتبال لیورپول و کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر راهی سوپرلیگ این کشور شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۶۸
| |
1028 بازدید
محمد صلاح

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پس از گمانه زنی‌های زیادی در خصوص آینده محمد صلاح وینگر تیم ملی فوتبال مصر و سابق لیورپول انگلیس در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت که به پیشنهاد باشگاه ترابزون اسپور پاسخ مثبت دهد و با عقد قراردادی دو ساله راهی سوپر لیگ ترکیه شد.

در بیانیه باشگاه ترابزون اسپور آمده است: محمد صلاح بازیکنی که باشگاه مذاکرات انتقال او را آغاز کرده است، روز چهارشنبه ۵ اوت (۱۴ مرداد) ساعت ۱۲:۰۰ به وقت استانبول (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در ترمینال هوانوردی عمومی فرودگاه آتاتورک استانبول حضور خواهد داشت.

برنامه‌ریزی شده است که این بازیکن شامگاه همان روز وارد شهر ترابزون شود.

دو باشگاه بشیکتاش و الاتحاد عربستان هم خواستار جذب این بازیکن بودند، اما صلاح ترجیح داد فوتبال خود را در ترابزون اسپور دنبال کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد صلاح ترکیه وینگر لیورپول ترابزون اسپور تابناک ورزشی
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تأکید سفیر ژاپن بر تسهیل اعزام کاروان المپیک ایران
بمب نقل‌وانتقالات یا قمار بزرگ؛ چرا محمد صلاح راهی ترابزون اسپور شد؟
پایان همکاری استقلال با رامین رضاییان
رایزنی تلفنی بن‌سلمان و اردوغان
پیامدهای اطلاع‌رسانی نادرست از بازی پرسپولیس
حمله پهپادی اوکراین به کشتی ترکیه‌ای
مشروعیت‌زدایی از ریاست اینفانتینو در فیفا؛ فوتبال ایران و تاج کجای قصه هستند؟
سوزاندن استعدادها در استقلال و پرسپولیس/ مدیران کوتاه قامت علیه آینده فوتبال!
رئیس فیفا دست به دامان آمریکا شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
احمدی نژاد گفت کاری کرده‌ام که لاریجانی و قالیباف...
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!
اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
شعار جالب عراقی‌ها حین حضور عراقچی در اربعین
ویدیوی پاسخ ساغر غلامی به علی کریمی درباره اعدامش!
اعلام دلایل امنیتی عدم انتشار صدای رهبر انقلاب
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
شدت تغییر چهره خانم بازیگر
تصاویر بوسه امام جمعه به چادر خانم داور
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۵ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۳ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۹۷ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۴۵ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005p9Q
tabnak.ir/005p9Q