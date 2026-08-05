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حمله سنگین موشکی به اوکراین!

ساعاتی پس از انفجارهای مهیب در پایتخت اوکراین، ولودیمیر زلنسکی با انتشار یک فیلم خبر داد که کی‌یف هدف حمله مرگبار موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۵۵
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4014 بازدید
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حمله به اوکراین

رئیس‌جمهور اوکراین در صفحه ایکس (توئیتر سابق) گفت که پایتخت این کشور شب گذشته و بامداد امروز با یک حمله سنگین مواجه شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های اوکراینی بامداد چهارشنبه از وقوع چند انفجار مهیب در کی‌یف در نتیجه توسل روسیه به موشک‌های بالستیک و مافوق صوت خبر دادند. 
زلنسکی گفت: «تاکنون، گزارش شده است که ۴۴ نفر در حمله گسترده روسیه به کی‌یف و منطقه کی‌یف زخمی و ۱۷ نفر دیگر، به طرز غم‌انگیزی کشته شدند. به خانواده‌ها و عزیزان آنها تسلیت می‌گویم.»
او ادامه داد: «این یک حمله سنگین بود، ۲۴ موشک بالستیک، ۴ موشک زیرکان/اونیکس و ۱۱۵ پهپاد دیگر که تعداد قابل توجهی از آنها با موتور جت بودند.»
به ادعای رئیس‌جمهور اوکراین، «اهداف اصلی این حمله، تأسیسات انبار متعلق به مشاغل غیرنظامی بود. همچنین حملاتی به زیرساخت‌ها و یک ایستگاه راه‌آهن صورت گرفت. این تأسیسات هیچ ارتباطی با جنگ نداشتند - یک شرکت آبجوسازی، انبارهای مصالح ساختمانی و تأسیسات لجستیک غیرنظامی.»
زلنسکی در پیام خود بار دیگر از متحدان غربی اوکراین برای ارائه کمک‌های پدافندی درخواست کمک کرد.
به گفته او، «رهگیرهای موشک بالستیک می‌توانستند جان قربانیان امروز را نجات دهند. بسیار مهم است که شرکای ما درک کنند که تأخیر در تأمین آنها یا عدم تمایل به ارائه سامانه‌های ضد بالستیک، مستقیماً منجر به چنین تلفات و ویرانی‌های وحشتناکی می‌شود.»
رئیس‌جمهور اوکراین اضافه کرد: «شرکایی که هنوز آماده ایفای نقش فعال‌تری در تأمین رهگیرها نیستند، می‌توانند با اجرای تحریم‌های جدید کمک کنند. بخش قابل توجهی از تولید موشک‌های بالستیک روسیه هنوز تحت تحریم نیست.»
زلنسکی افزود: «گام‌های جدیدی لازم است از سوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و همه کسانی که حامی حفاظت از جان انسان‌ها هستند. از کسانی که مایل به کمک در این راه هستند، سپاسگزاریم.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
8
14
پاسخ
خاک توسر دلقکت کنند که اوکراین زیبا و پیشرفته را به چوخ فنا دادی بخاطر هیچ
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
9
9
پاسخ
نمیدونم چرا روسیه زلنسکی رو نمیکشه . تنها راه خاتمه جنگ همینه ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
زلنسکی ؟؟؟؟؟
زلنسکی دلقک عامل دست امپریالیسم غرب برای کشاندن روسیه به جنگ بود زلنسکی حتی به اندازه یک رئیس کلانتری هم در اوکراین قدرت ندارد همه چیز دست غربی ها و آمریکاست ! عروسک خیمه شب بازی ! به وقتش چنان راحت کنار گذاشته می شود که از آب خوردن هم راحتتر
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