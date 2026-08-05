حمله سنگین موشکی به اوکراین!

رئیس‌جمهور اوکراین در صفحه ایکس (توئیتر سابق) گفت که پایتخت این کشور شب گذشته و بامداد امروز با یک حمله سنگین مواجه شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های اوکراینی بامداد چهارشنبه از وقوع چند انفجار مهیب در کی‌یف در نتیجه توسل روسیه به موشک‌های بالستیک و مافوق صوت خبر دادند.

زلنسکی گفت: «تاکنون، گزارش شده است که ۴۴ نفر در حمله گسترده روسیه به کی‌یف و منطقه کی‌یف زخمی و ۱۷ نفر دیگر، به طرز غم‌انگیزی کشته شدند. به خانواده‌ها و عزیزان آنها تسلیت می‌گویم.»

او ادامه داد: «این یک حمله سنگین بود، ۲۴ موشک بالستیک، ۴ موشک زیرکان/اونیکس و ۱۱۵ پهپاد دیگر که تعداد قابل توجهی از آنها با موتور جت بودند.»

به ادعای رئیس‌جمهور اوکراین، «اهداف اصلی این حمله، تأسیسات انبار متعلق به مشاغل غیرنظامی بود. همچنین حملاتی به زیرساخت‌ها و یک ایستگاه راه‌آهن صورت گرفت. این تأسیسات هیچ ارتباطی با جنگ نداشتند - یک شرکت آبجوسازی، انبارهای مصالح ساختمانی و تأسیسات لجستیک غیرنظامی.»

زلنسکی در پیام خود بار دیگر از متحدان غربی اوکراین برای ارائه کمک‌های پدافندی درخواست کمک کرد.

به گفته او، «رهگیرهای موشک بالستیک می‌توانستند جان قربانیان امروز را نجات دهند. بسیار مهم است که شرکای ما درک کنند که تأخیر در تأمین آنها یا عدم تمایل به ارائه سامانه‌های ضد بالستیک، مستقیماً منجر به چنین تلفات و ویرانی‌های وحشتناکی می‌شود.»

رئیس‌جمهور اوکراین اضافه کرد: «شرکایی که هنوز آماده ایفای نقش فعال‌تری در تأمین رهگیرها نیستند، می‌توانند با اجرای تحریم‌های جدید کمک کنند. بخش قابل توجهی از تولید موشک‌های بالستیک روسیه هنوز تحت تحریم نیست.»

زلنسکی افزود: «گام‌های جدیدی لازم است از سوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و همه کسانی که حامی حفاظت از جان انسان‌ها هستند. از کسانی که مایل به کمک در این راه هستند، سپاسگزاریم.»