قیمت جدید برنج ایرانی +جزییات

مقام مسئول با اشاره به ذخایر برنج داخلی در شالیکوبی و برنج خارجی بیان کرد: با توجه به شرایط بحرانی و محاصره دریایی، وضعیت بازار که روبه نزول بود، تا حدی شرایط تغییر کزده و نوسانی شده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: برآورد می‌شود که امسال تولید برنج با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تنی به ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.



به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ امیر آقاجانیان افزود: در حال حاضر زمان برداشت محصول طی نامه ای توسط وزیر جهاد کشاورزی لغو ممنوعیت واردات برنج برداشته شد، درحالیکه قرار نیست برنامه تنظیم بازار توسط کشاورز پرداخت شود.



به گفته وی قرار نیست هزینه تنظیم بازار از جیب کشاورز پرداخت شود و وزیر جهاد باید مدافع حقوق کشاورزان باشد.

اکبریان ادامه داد: طی ماه های گذشته بارها اعلام کردیم که میزان واردات باید افزایش یابد تا مردم و کشاورزان متضرر نشوند، اما در ماه های اخیر حداکثر ۲۰ تا ۳۰ هزار تن واردات داشتیم، اما به رغم‌ ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، وزیر جهاد کشاورزی یک ماه زودتر لغو ممنوعیت را اعلام‌کردند و شنیده ها حاکی از آن است که می‌خواهند ۵۰۰ هزار تن برنج در این ایام واردکنند.

این مقام مسئول با اشاره به ذخایر برنج داخلی در شالیکوبی و برنج خارجی بیان کرد: با توجه به شرایط بحرانی و محاصره دریایی، وضعیت بازار که روبه نزول بود، تا حدی شرایط تغییر کزده و نوسانی شده است.

به گفته وی براساس آمار امسال نیاز واردات برنج کشور به دلیل مساعدت شرایط اقلیمی و مقدار کافی آب برای شالیزارها، امسال محصول پرباری خواهیم داشت به طوریکه با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تنی تولید برنج ایرانی به ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد که براین اساس نیاز به واردات ۵۰۰ هزار تن برنج داریم.

اکبریان با بیان اینکه ۳۰۰ هزار تن برنج در شالیکوبی های استان های شمالی موجود است، افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج طارم هاشمی برای مصرف کننده ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار تومان، دم سیاه گیلان ۵۵۰ هزار تومان، برنج کشت دوم ۵۲۰ هزار تومان، برنج دودی ۵۳۸ هزار تومان و ارقام پرمحصول ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است.

مدیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج استان گیلان گفت: خودکفایی برنج تنها منوط به شرایط اقلیمی نیست، بلکه با اصلاح ساختار شالیکوبی و به حداقل رساندن درصد شکستگی و خرد است و موسسه تحقیقات برنج همانند کشورهای پیشرو، روی ارقام مناسب کار کنند که از نظر کمیت و کیفیت عملکرد مطلوبی داشته باشند.