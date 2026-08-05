آینده این رشتهها در خطر است!
دکتر شباهنگ جعفرنژاد ضمن بیان این مطلب با اشاره به وضعیت پذیرش دستیار در رشتههای تخصصی پزشکی اظهار کرد: در برخی رشتهها با معضل کمبود استقبال مواجه هستیم؛ از جمله رشتههای تخصصی کودکان، طب اورژانس و بیهوشی که این مسئله در حال تسری به برخی رشتههای دیگر مانند جراحی، داخلی و عفونی نیز است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: این وضعیت در برخی رشتههای فوقتخصصی نیز دیده میشود؛ بهگونهای که اکنون در کشور ظرفیتهای خالی در برخی رشتهها از جمله فوقتخصص جراحی کودکان وجود دارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است با هشدار جدی درباره آینده تأمین جراح کودکان در کشور مواجه شویم. در برخی حوزههای دیگر مانند فوقتخصصهای مرتبط با جراحی قلب نیز با مسئله استقبال پایین مواجه هستیم.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه مسائل معیشتی و اقتصادی یکی از عوامل مؤثر در انتخاب رشته دستیاران است، ادامه داد: وزارت بهداشت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و با شغلی تلقی کردن دستیاری، حقوق و کمکهزینههای دستیاران را ترمیم کرده است.
جعفرنژاد گفت: در حال حاضر حتی حقوق یک دستیار سال اول در برخی رشتههای جنرال از حقوق عضو هیأت علمی پایه یک بیشتر است. وقتی عضو هیأت علمی پایه یک حقوقی کمتر از دستیار سال اول دریافت میکند، طبیعی است که این موضوع در جذب هیأت علمی نیز اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه آینده شغلی و شرایط کاری نیز باید در سیاستگذاریهای مربوط به رشتههای تخصصی مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: نباید همه مسائل را صرفاً مالی دید. سختی کار و شرایط کاری در رشتههایی مانند طب اورژانس و عفونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و صرف افزایش پرداختی نمیتواند مسئله را حل کند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به راهکارهای حمایتی برای افزایش استقبال از برخی رشتههای کممتقاضی، گفت: برای حل این مسئله باید به سمت حمایتهای هدفمند حرکت کرد. به عنوان مثال، در دانشگاه علوم پزشکی ایران میتوان برای دستیارانی که وارد رشته کودکان میشوند، در بیمارستان حضرت علیاصغر(ع) خوابگاه متأهلی ایجاد کرد.
وی افزود: دستیار رشته کودکان ممکن است از شهرستان به تهران بیاید و توان پرداخت اجارهبهای مسکن را نداشته باشد. در حالی که اگر ورودی این رشته سالانه ۲۵ نفر باشد و دوره تخصص نیز سه سال طول بکشد، مجموع دستیاران این رشته حدود ۷۵ نفر خواهد بود و میتوان برای آنها مجموعهای از واحدهای کوچک مسکونی یا سوئیتهای متأهلی در نظر گرفت.
جعفرنژاد با اشاره به تجربه بیمارستان شهید رجایی در این زمینه، گفت: این بیمارستان سالها چنین تجربهای داشته و میتوان از این مدلها استفاده کرد. مسئله این نیست که حتماً همه خدمات به صورت رایگان ارائه شود، بلکه میتوان با دریافت هزینهای متناسب، حمایت مؤثری از دستیاران انجام داد.
وی تأکید کرد: به نظر من راهکار این موضوع بسیار ساده است. باید بودجه مشخصی برای حل مشکل رشتههای کممتقاضی تعریف کرد و این بودجه به صورت «نشاندار» در اختیار معاونتهای آموزشی قرار گیرد تا دانشگاهها بتوانند متناسب با شرایط هر رشته برای رفع مشکلات آن اقدام کنند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: اگر برای یک رشته مانند کودکان، حمایتهای مشخصی در حوزه مسکن، رفاه و شرایط شغلی در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت که بخشی از مشکل خالی ماندن ظرفیتهای آموزشی این رشته برطرف شود.