آمریکا سفیر برزیل را اخراج کرد!
این مقام که به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران گفتوگو کرد، اظهار داشت که ویزای سفیر «ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی» در صورت حلوفصل این اختلاف، دوباره صادر خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این مقام گفت: «اقدام انجامشده این بود که ویزای یک دیپلمات ارشد در اینجا باطل شد. این به معنای اخراج او از کشور نیست. یعنی او در آمریکا حضور دارد اما بدون ویزاست و در صورتی که با صدور موافقت رسمی برای سفیر پیشنهادی ما توازن برقرار شود، ویزای او دوباره صادر خواهد شد.»
لغو این ویزا تازهترین تحول در اختلاف رو به گسترش میان دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و دولت «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیسجمهور برزیل است.
مقامهای دولت ترامپ، دولت لولا را به سانسور محافظهکاران یا جانبداری علیه آنها در روندهای قضایی متهم کردهاند، در حالی که برزیل در برابر آنچه تلاش آمریکا برای تاثیرگذاری بر سیاستهای آمریکای لاتین به نفع محافظهکاران میداند، واکنش نشان داده است.
دولت برزیل تاکنون به این اقدام واکنشی نداشته است. برزیل ماه گذشته اعلام کرد که برای مقامهای دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا ویزا صادر نکرده است و گفت هدف از سفر آنها، تضعیف نظام انتخاباتی برزیل پیش از انتخابات ماه اکتبر بوده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که برازیلیا برای چندین هفته از صدور موافقت رسمی برای انتصاب «دنیل پرز» که ترامپ در اول ژوئن او را بهعنوان سفیر معرفی کرده بود، خودداری کرد.
این مقام آمریکایی گفت: «در واقع با وضعیتی روبهرو بودیم که دیپلماتهای ما از انجام فعالیتهای عادی و معمول میان دو کشور محروم شده بودند. بنابراین، با توجه به این تاخیر طولانی و نبود هیچ چشماندازی برای پایان دادن به این بنبست، ما نیز در قبال یک دیپلمات برزیلی در اینجا اقدام متقابل انجام دادیم تا این پیام را منتقل کنیم که این وضعیت نمیتواند همیشه یکطرفه باشد.»