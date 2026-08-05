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کشورهای منطقه، ترامپ را به سمت ایران کشاندند!

یک مقام آمریکایی شامگاه سه‌شنبه با بیان اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است، مدعی شد که هیچ کشوری حق کنترل عبور و مرور از آن را ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۸۲۲۰
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کاخ سفید

یک مقام کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه بهانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا برای عقب‌نشینی از تهدید «حملات ویرانگر» به جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مقام آمریکایی در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفت: «ترامپ به درخواست شرکای منطقه‌ای ما، روزنه را برای مذاکرات با ایران باز گذاشته است. 

رئیس جمهور همه کارت‌ها را در دست دارد.».وی که نامش فاش نشد، ادعا کرد: «گزارش‌ها درمورد کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز توسط ایران به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی، نادرست است».

این مقام کاخ سفید با بیان اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است، مدعی شد که هیچ کشوری حق کنترل عبور و مرور از آن را ندارد.

او همچنین افزود: «هرگونه مسیر موقت در تنگه هرمز بدون مانع، مجوز، تأیید یا هزینه خواهد بود».

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ایران آمریکا مذاکره کاخ سفید از ترامپ تنگه هرمز
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