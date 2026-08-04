ترامپ: توافق نزدیک است!
رئیس جمهور آمریکا در پستی با اشاره به مذاکرات ایران مدعی شد که توافق نزدیک است.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۷۱| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی در تروث سوشال نوشت: «توافق نزدیک است»؛ مذاکرات با ایران از دوشنبه با محوریت برنامه هستهای و تنگه هرمز از سر گرفته میشود.
ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که پیش از این وزیر خزانه داری آمریکا و وزیر خارجه این کشور نیز ادعاهایی رو در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات با ایران با تاکید بر تنگه هرمز مطرح کردند.
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