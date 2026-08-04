ترامپ: توافق نزدیک است!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پستی در تروث سوشال نوشت: «توافق نزدیک است»؛ مذاکرات با ایران از دوشنبه با محوریت برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز از سر گرفته می‌شود.

ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که پیش از این وزیر خزانه داری آمریکا و وزیر خارجه این کشور نیز ادعاهایی رو در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات با ایران با تاکید بر تنگه هرمز مطرح کردند.