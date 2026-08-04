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چه کسی سفیر جدید هند در ایران خواهد بود؟

وزارت خارجه هند «ویشوِش نِگی» را به‌عنوان سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران انتخاب و معرفی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۴۹
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سفیر هند در ایران

براساس اعلام وزارت خارجه هند، ویشوش نگی که از سال ۲۰۰۲ به عضویت دستگاه سیاست خارجی هند در آمده است و در حال حاضر در سمت مدیرکلی در وزارت امور خارجه هند مشغول به خدمت است، به‌عنوان سفیر جدید هند در جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  وی به‌زودی مسئولیت این مأموریت را بر عهده خواهد گرفت.

شایان ذکر است رودرا گائوراو شرست سفیر فعلی هند در ایران به عنوان سفیر این کشور در جمهوری ترکیه منصوب شده است و به زودی تهران را به مقصد جدیدش ترک خواهد کرد.
 

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