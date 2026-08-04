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حمله پهپادی اوکراین به کشتی ترکیه‌ای

یک کشتی باری ترکیه‌ای در حمله‌ای منتسب به اوکراین در نزدیکی بندر نووروسیسک روسیه در دریای سیاه هدف قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۱۸
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حمله پهپادی اوکراین به کشتی ترکیه‌ای

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس اعلام اداره کل امور دریایی ترکیه، کشتی «نادژدا» با پرچم کامرون در مسیر حرکت از بندر نووروسیسک به بندر سامسون ترکیه بود که اواخر دیروز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

این نهاد اعلام کرد شناور‌های روسیه خدمه کشتی را تخلیه کردند. در این حمله، بخش جلویی کشتی (دماغه) و محل اسکان خدمه آسیب دید و گزارش‌های اولیه حاکی از زخمی شدن سه نفر از سرنشینان کشتی است.

بر اساس اعلام اداره کل امور دریایی ترکیه، ۲۲ خدمه سرنشین کشتی بودند که ۱۳ نفر آنها شهروند ترکیه هستند.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند این کشتی تحت بهره‌برداری شرکت کشتیرانی «کالیونجو» مستقر در سامسون بوده و محموله میوه و سبزیجات را از ترکیه به روسیه حمل می‌کرده است.

مقام‌های ترکیه هنوز عامل این حمله را معرفی نکرده‌اند، اما یالچین شاهین، ناخدای کشتی، گفت که این شناور هدف حمله شش یا هفت پهپاد اوکراینی قرار گرفت.

به گزارش راشا تودی، اوکراین پیش‌تر نیز بار‌ها کشتی‌ها را در نزدیکی سواحل روسیه در دریای سیاه و دریای آزوف و همچنین نفتکش‌ها را در آب‌های نزدیک سواحل ترکیه هدف قرار داده است.

اوکراین اخیراً (۲۵ ژوئیه، سوم مرداد) یک کشتی ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داد که در پی آن، یک ملوان شهید شد.

بعد از هشدار ایران و تهدید به پاسخگویی، مقام‌های اوکراینی در تماسی که مستقیماً با وزیر امور خارجه داشتند و در پیام‌هایی که رد و بدل شد، تأکید کردند که این اقدام غیرعمد بوده است.

با این حال، وزیر امور خارجه اخیراً با توجه به بیان صریح رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر انجام این حمله، خواستار مسئولیت‌پذیری کی‌یف شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هم دوشنبه تاکید کرد که «قطعاً هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد، هم برای پاسخگو کردن اوکراین و هم برای اطمینان از اینکه چنین خطا و جنایتی، دیگر بار از طرف اوکراینی سر نخواهد زد».

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