۱۳/مرداد/۱۴۰۵
Tuesday 04 August 2026
۱۴:۴۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
درگیری شدید بین محمود شهریاری و آرون افشار در مراسم فرهنگی
حماسه سازی خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه
پاتوق ایران عاشورایی یا روایت آوار؛ شلختگی هایی بدتر از جنگ
کوچه؟ نه! آقای وزیر شما باختید!
از ترانههای نو تا نوستالژی رادیو/ زمستان ادبی و موسیقیایی در بهار ارسباران
دیدار برادرانه با دو هنرمند اثرگذار و بیادعا؛ پهلوانان مینوازند
همسر شاهین نجفی از او جدا شد/ کی میگیره جاتو؟!
شکست مدعیان سینما در عید ۱۴۰۴/ نوروز بی میل به سیمرِغ
دوری و دوستی؟!/ اشتباهی تاریخی در برداشت از مفهوم یک ضرب المثل
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
مذهب
بازدید
1636
1636
بازدید
پ
متن کامل زیارت اربعین
کد خبر:
۱۳۸۸۰۹۹
تاریخ انتشار:
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
04 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۸۰۹۹
|
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
04 August 2026
|
1636
بازدید
1636
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
زیارت اربعین
اربعین
تابناک
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیادهروی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگترین شعائر الهی است»
روایت اشکهای آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سالهای مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری از گفتوگوی پزشکیان با مردم
شیخ نعیم قاسم: هرگز میدان را ترک نخواهیم کرد
واکنش مهران غفوریان به فرارسیدن اربعین حسینی
تهران میزبان میلیونها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین
عکس: اقیانوسِ دلدادگان در مدار خورشید کربلا
عکس:کربلا؛ سرزمین بیقراران حسین علیه السلام
آخرین اخبار
انفجار در شهرک صنعتی شمسآباد
قطر: تلاش برای آشتی ایران و آمریکا ادامه دارد
زلزله کهنوج استان کرمان را لرزاند
افشای راز مرگ ورزشکار مطرح زن در لواسان
عکس: مراسم عزاداری اربعینِ حسینی در جوار محل شهادت رهبر انقلاب
فوری: حمله به کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز!
حملۀ یمن به فرودگاه نجران در عربستان
عکس: پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران
تعویق ناگهانی نشست کابینه امنیتی رژیمصهیونیستی
استقبال شیخ نعیم قاسم از تفاهم ایران و آمریکا
واژگونی خودروی حامل زائران ایرانی در عراق+جزییات
عکس: تلاش شبانه محیطبانان جهت اطفا حریق میانکاله
نمایش قدرت وحدت در قلب عراق
آغاز دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم
ایران و عمان بر سر چه چیزی مذاکره میکنند؟
وب گردی
پرشین هتل
خرید آنلاین با کالابرگ
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
افزایش ۳۵ درصدی غرقشدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
پنجرهای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
نوشته آیت الله مجتبی خامنهای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخستوزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زندهیاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیستها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بیحجابی شبها در خانه گریه میکنم!
(۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنهای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
(۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب میکند
(۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
(۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضربالاجل یکهفتهای به مدیرعامل شستا
(۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمیبینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!
(۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر میدهد؟
(۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورتحساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟
(۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
(۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را میبلعند!
(۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی که بر اثر تشنگی جان باختند +18
(۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنتطلبان: ما لشکریان یزید هستیم!
(۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش
(۴۱ نظر)
همه گرانیها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟
(۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین
(۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p6h
tabnak.ir/005p6h
کپی شد