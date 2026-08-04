اعزام ۳۰۰ نیروی داوطلب جهت نظافت مسیر زائران به عراق
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمیدرضا غلامزاده رییس در جمع خبرنگاران در نجف اشرف با تشریح اقدامات شهرداری در عملیات اربعین، از استقرار نیروهای خدمات شهری در نجف و کربلا خبر داد و گفت: شهرداری قریب به ۳۰۰ نیروی داوطلب جهادی برای نظافت مسیرهای زائران اعزام کرده است. همچنین میزبان ۵۳ نفر از خانوادههای شهدای میناب بوده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای شهرداری تهران هم در مرزها و هم در شهرهای میزبان زائران در عراق انجام شد، اظهار کرد: در نجف نیروهای شهرداری مناطق ۴ و ۱۷ مستقر بودند و در کربلا نیز شهرداری مناطق ۶ و ۱۹ فعال بودند. همچنین شهرداری منطقه هشت موکب حضرت زینب (س) به زائران خدمترسانی کردند.
در ادامه مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران نیز گفت: دو منطقه مسئولیت خدمات شهری را بر عهده داشتند و امسال حدود ۲۵۰ نفر از نیروهای داوطلب جهادی برای جاروکشی و نظافت مسیرهای تردد زائران به عراق اعزام شدند که یکی از برنامههای ویژه، مشارکت بانوان در این خدمترسانی بود.
شهردار منطقه ۶ همچنین از میزبانی خانوادههای شهدای میناب خبر داد و گفت: امسال میزبان ۵۳ نفر از خانوادههای شهدای میناب بودیم که برخی برای نخستینبار به کربلا مشرف میشدند و برخی نیز به نیابت از شهدای خود در این سفر حضور داشتند؛ حضور این خانوادهها حالوهوای خاصی به مراسم بخشید.
وی افزود: این خانوادهها درخواست داشتند در آینده شهردار تهران و رییس شورای شهر سفری به میناب داشته باشند.
روحانی درباره نحوه بهکارگیری نیروهای خدمات شهری گفت: امسال بیش از گذشته از ظرفیت گروههای جهادی برای پاکبانی استفاده شد. ماشینآلات حمل زباله به عراق منتقل شد و ۳۶ راننده شهرداری مسئول هدایت خودروها بودند و سایر نیروها را گروههای جهادی تشکیل میدادند. این گروهها به صورت ۲۴ ساعته و در چهار شیفت شش ساعته خدمت رسانی کردند.
وی تأکید کرد: هدف از حضور این نیروها تنها تأمین نیروی کارگری شهرداری نیست، بلکه ترویج فرهنگ نظافت و مسئولیتپذیری است. خوشبختانه فرهنگ رعایت نظافت در میان زائران ایرانی و عراقی نسبت به گذشته تقویت شده، هرچند همچنان نیاز به فرهنگسازی بیشتری وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات نظافت تا حدود سه روز پس از اربعین ادامه دارد و پس از آن جمعبندی و پایان مأموریت انجام میشود.