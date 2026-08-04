هدف قرار گرفتن یک کشتی در تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان عملیات دریایی انگلیس بامداد سه‌شنبه از دریافت گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک کشتی فله‌بر در تنگه هرمز و نزدیک شمال عمان خبر داد. این سازمان در بیانیه‌ای گفت که این کشتی در حدود ۳۷ کیلومتری شرق شهرک بندری «الخصب» مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته است. سازمان عملیات دریایی انگلیس با بیان اینکه تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد، به دیگر شناور‌های نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند.