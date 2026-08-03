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اعلام مخالفت نتانیاهو با ترامپ

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد: من با ترامپ در مورد حماس مخالفم؛ معتقد نیستم که اگر غزه را بازسازی کنیم، ماهیت آن تغییر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۸
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نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در سخنانی ادعا کرد: غزه تا زمانی که حماس و تمام سلاح‌ های موجود در آنجا از بین نرود و افراط‌گرایی متوقف نشود، بازسازی نخواهد شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد: من می‌خواهم اتحاد ما با ایالات متحده ادامه یابد، اما همچنین می‌خواهم که در مورد تسلیحات خود مستقل باشیم. من با رئیس جمهور ترامپ در مورد حماس مخالفم؛ من معتقد نیستم که اگر غزه را بازسازی کنیم، ماهیت آن تغییر خواهد کرد.

این در حالی است که تجاوز رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم و بی دفاع غزه با دستور مستقیم نتانیاهو تا کنون ده ها هزار شهید برجای گذاشته است.

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اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمریکا ترامپ غزه حماس خلع سلاح
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tabnak.ir/005p6C
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