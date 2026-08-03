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نامگذاری بر جنگ سوم میان ایران و آمریکا

محسن رضایی: مقام معظم رهبری اجازه امضای تفاهم‌نامه را دادند

مشاور نظامی فرمانده کل قوا گفت: این جنگ را باید جنگ سوم یا جنگ ۱۷ روزه محرم نام گذاری کنیم که طی آن ما هم ضربات شدیدی به آمریکا وارد کردیم... مقام معظم رهبری اجازه ی امضای تفاهم نامه را دادند و رئیس جمهور محترم هم امضا کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۶۴
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محسن رضایی

به گزارش تابناک، محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس هشت ساله در گفتگویی تحلیلی پیرامون تحولات میدان و منطقه جنگ سوم میان ایران و آمریکا که در ماه محرم شکل گرفت، ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: این جنگ را باید جنگ سوم یا جنگ ۱۷ روزه محرم نام گذاری کنیم که طی آن ما هم ضربات شدیدی به امریکا وارد کردیم.

رضایی افزود: برای دنیا شکل گیری این جنگ عجیب بود ولی برای ما قابل پیش‌بینی بود و بنده در گفتگوی ویژه در سیما یعنی در برنامه قبلی گفته بودم که ترامپ تفاهمنامه را پاره خواهد کرد و از آن خارج خواهد شد و حمله خواهد کرد.

مقام معظم رهبری اجازه ی امضای تفاهم نامه را دادند 

محسن رضایی درباره تفاهمنامه اسلام‌آباد و امضای آن توسط پزشکیان گفت: مقام معظم رهبری اجازه ی امضای تفاهم نامه را دادند و رئیس جمهور محترم هم امضا کردند.

او با بیان اینکه ترامپ در کنار آقای مکرون یک شوی جهانی درست کرد افزود: دشمن برای باز کردن تنگه هرمز می‌خواست یک کار زمینی انجام دهد. میخواست ارتباط استان‌های جنوبی و شمالی را قطع کند و پل‌ها را زد اما طرح ناپخته فرمانده‌های ارتش آمریکا باعث شد حمله زمینی و هوایی متوقف شود.

آماده بودیم به ۳ منطقه از اوکراین حمله کنیم اما بعد از اینکه گفتند اشتباهی حمله کردیم، پاسخ را متوقف کردیم تا ادعای آن‌ها را بررسی کنیم. آنها در هر صورت باید مابه‌ازای حمله‌شان را بپردازند.

با حملات ایران فرماندهی سنتکام در خاورمیانه ابتدا از قطر به اردن رفت و بعد از حملات دقیق ما به اردن، به سرزمین‌های اشغالی منتقل شد. حملات ما کاری کرد که مواضع آمریکا در کویت به خرابه تبدیل شد و در اربیل بسیاری از نیروهای آمریکایی تخلیه شدند.

یکی از مقامات عربستان با یکی از مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته و گفته ما در حمله به عراق دخالتی نداشتیم. ما درحال تحقیق در مورد این ادعا هستیم و گروهی تحقیقاتی را برای صحت‌سنجی ادعای سعودی‌ها قرار داده‌ایم.

به هیچ وجه اجازۀ باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. اگر به این منظور ناو و نیروی نظامی هم به تنگه هرمز بیاورند آن‌ها را هدف قرار می‌دهیم.

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محسن رضایی ایران آمریکا جنگ تنگه هرمز توافق نقض آتش بس
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