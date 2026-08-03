به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باسم محمد خضیر وزیر نفت عراق از گفت‌وگو با ایران برای تردد روان نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز خبر داد.

وزیر نفت عراق گفت: «هیات عراقی گفت‌وگوها و مذاکراتی با طرف ایرانی برای تردد روان نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز انجام داده است.»

وی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آتی تفاهمات بزرگی در خصوص حمایت و تسهیل عبور کشتی‌های باری و نفتکش‌ها حاصل شود.

وزیر نفت عراق تاکید کرد که رویکرد دولت ایجاد ارتباط، شراکت و سرمایه‌گذاری مشترک با همه کشورهای همجوار است.

پیش از این حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق در مصاحبه‌ای گفته بود که مستثنی بودن نفتکش‌های عراقی از ممنوعیت عبور و مرور در تنگه هرمز در عمل انجام نشده است.