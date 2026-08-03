مذاکره عراق با ایران برای تردد نفتکشهایش در تنگه هرمز
وزیر نفت عراق گفت که مذاکراتی با ایران در خصوص تردد روان نفتکشهای این کشور در تنگه هرمز در جریان است.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، باسم محمد خضیر وزیر نفت عراق از گفتوگو با ایران برای تردد روان نفتکشها از طریق تنگه هرمز خبر داد.
وزیر نفت عراق گفت: «هیات عراقی گفتوگوها و مذاکراتی با طرف ایرانی برای تردد روان نفتکشها از طریق تنگه هرمز انجام داده است.»
وی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آتی تفاهمات بزرگی در خصوص حمایت و تسهیل عبور کشتیهای باری و نفتکشها حاصل شود.
وزیر نفت عراق تاکید کرد که رویکرد دولت ایجاد ارتباط، شراکت و سرمایهگذاری مشترک با همه کشورهای همجوار است.
پیش از این حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق در مصاحبهای گفته بود که مستثنی بودن نفتکشهای عراقی از ممنوعیت عبور و مرور در تنگه هرمز در عمل انجام نشده است.
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