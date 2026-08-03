بازداشت یک مدیر دیگر در شهرداری ایلام

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این مدیر امروز در محل کار خود به اتهام مفاسد اقتصادی، اختلاس و دریافت رشوه بازداشت شده است. گفته می‌شود این اقدام توسط اداره‌کل اطلاعات استان ایلام انجام شده است.

با این بازداشت، شمار افراد بازداشت‌شده در پروندهتخلفات و مفاسد اقتصادی شهرداری ایلام افزایش یافته است.

پیش از این نیز شهردار ایلام، سه عضو شورای اسلامی شهر و سه نفر از کارکنان شهرداری در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تعدادی از متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.

جزئیات بیشتر درباره اتهامات مطرح‌شده و روند رسیدگی به این پرونده تاکنون به صورت رسمی از سوی مراجع قضایی اعلام نشده و انتظار می‌رود اطلاعات تکمیلی پس از اطلاع‌رسانی رسمی منتشر شود.