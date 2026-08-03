بازداشت یک مدیر دیگر در شهرداری ایلام
یکی دیگر از مدیران شهرداری ایلام در ارتباط با پرونده مفاسد اقتصادی این مجموعه، با دستور مراجع ذیصلاح بازداشت شد.
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این مدیر امروز در محل کار خود به اتهام مفاسد اقتصادی، اختلاس و دریافت رشوه بازداشت شده است. گفته میشود این اقدام توسط ادارهکل اطلاعات استان ایلام انجام شده است.
با این بازداشت، شمار افراد بازداشتشده در پروندهتخلفات و مفاسد اقتصادی شهرداری ایلام افزایش یافته است.
پیش از این نیز شهردار ایلام، سه عضو شورای اسلامی شهر و سه نفر از کارکنان شهرداری در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند. همچنین بر اساس گزارشهای منتشرشده، تعدادی از متهمان همچنان در بازداشت به سر میبرند و برخی دیگر با تودیع وثیقه آزاد شدهاند.
جزئیات بیشتر درباره اتهامات مطرحشده و روند رسیدگی به این پرونده تاکنون به صورت رسمی از سوی مراجع قضایی اعلام نشده و انتظار میرود اطلاعات تکمیلی پس از اطلاعرسانی رسمی منتشر شود.
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