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بازداشت یک مدیر دیگر در شهرداری ایلام

یکی دیگر از مدیران شهرداری ایلام در ارتباط با پرونده مفاسد اقتصادی این مجموعه، با دستور مراجع ذی‌صلاح بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۳۵
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بازداشت

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، این مدیر امروز در محل کار خود به اتهام مفاسد اقتصادی، اختلاس و دریافت رشوه بازداشت شده است. گفته می‌شود این اقدام توسط اداره‌کل اطلاعات استان ایلام انجام شده است.

با این بازداشت، شمار افراد بازداشت‌شده در پروندهتخلفات و مفاسد اقتصادی شهرداری ایلام افزایش یافته است.

پیش از این نیز شهردار ایلام، سه عضو شورای اسلامی شهر و سه نفر از کارکنان شهرداری در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تعدادی از متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.

جزئیات بیشتر درباره اتهامات مطرح‌شده و روند رسیدگی به این پرونده تاکنون به صورت رسمی از سوی مراجع قضایی اعلام نشده و انتظار می‌رود اطلاعات تکمیلی پس از اطلاع‌رسانی رسمی منتشر شود.

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ایلام شهرداری دستگیری فساد مالی
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tabnak.ir/005p5f