برنج غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان است و بیش از ۲۰ درصد کالری مصرفی انسان‌ها را تأمین می‌کند. این محصول که هزاران سال پیش در آسیا اهلی شد، امروزه پایه بسیاری از مشهورترین غذاهای جهان است و نقشی عمیق در فرهنگ، اقتصاد و امنیت غذایی کشورهای مختلف دارد. با این حال، پشت این دانه کوچک، چالشی زیست‌محیطی بزرگ نیز نهفته است. بخش عمده برنج جهان در شالیزارهای غرقابی کشت می‌شود؛ روشی که اگرچه به افزایش محصول و کنترل علف‌های هرز کمک می‌کند، اما مصرف آب بسیار بالایی دارد و محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌های تولیدکننده متان ایجاد می‌کند. متان یکی از گازهای گلخانه‌ای قدرتمند است و کشت برنج به‌تنهایی حدود ۱۲ درصد از انتشار متان ناشی از فعالیت‌های انسانی را به خود اختصاص می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد روش‌هایی مانند «آبیاری و خشک‌کردن متناوب» می‌تواند بدون کاهش محصول، مصرف آب را تا ۳۰ درصد و انتشار متان را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد آینده پایدار تولید برنج، بیش از هر چیز به تغییر شیوه‌های سنتی مدیریت آب وابسته است. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید و بشنوید.