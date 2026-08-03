آمریکا به دنبال راههای نامتعارف برای فشار بر ایران
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، شبکه خبری سی ان ان آمریکا در گزارشی اختصاصی مدعی شد ارتش آمریکا به دنبال "راههای خلاقانه و غیرمتعارف" برای افزایش فشار بر ایران است.
سی ان ان مدعی شد، یک افسر ارشد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از تحلیلگران نظامی خواسته تا راههای "خلاقانه و غیرمتعارف" برای فشار بر ایران پیشنهاد دهند.
بر اساس این گزارش: درخواست یک افسر ارشد در فرماندهی نظامی ایالات متحده (سنتکام) که جنگ ترامپ علیه ایران را مدیریت میکند، از طریق ایمیل ارسال شده است: ما به ایده نیاز داریم.
به گفته یک منبع آگاه، یک افسر در شاخه اطلاعاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پیامی که روز چهارشنبه برای گروه گستردهای از تحلیلگران نظامی ارسال کرد، نوشت: "ما به دنبال راههای خلاقانه و غیرمتعارف جدیدی برای فشار و مجازات ایران هستیم. " منبع دوم نیز گفت که یک افسر ارشد نظامی ایالات متحده هفته گذشته این پیام را ارسال کرده و خواستار ایدههای جدید برای نحوه برخورد با ایران شده است.
این پرسش به سبک جمعسپاری، که به گفته مقامات نظامی از طریق ایمیل غیرمعمول بود، یکی از نشانههای گزینههای محدود - و احتمالا نامطلوب - موجود برای ترامپ برای وادار کردن ایران به توافق با شرایط او است.
این مقام در سنتکام به امید یافتن جایگزینی، از طریق ایمیل درخواست راهکار کرده تا ببیند آیا کسی ایده بهتری دارد یا خیر. منبع دوم گفت که سنتکام همه چیز را بررسی میکند و اذعان دارد که باید استراتژی را دوباره ارزیابی کند.
"تیموتی هاوکینز"، سخنگوی سنتکام، در بیانیهای گفت: "ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سابقه طولانی در تفکر و کار به روشهای نوآورانه دارد. به ویژه دریاسالار کوپر با اعضای تیم عالی ما، صرف نظر از رتبه، برای دستیابی به بالاترین سطوح عملکرد عملیاتی ممکن تماس میگیرد. "
این ایمیل قبل از تهدید ترامپ برای انجام حملات جدید علیه ایران بود، اما پس از آنکه مقامات منطقهای - به ویژه ولیعهد عربستان سعودی - با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند که تنشها را کاهش دهد، ترامپ برنامه حمله به ایران را لغو کرد.
هفتههاست که ایالات متحده با حملات هوایی که برای کاهش توانایی ایران در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگرداندن تهران به میز مذاکره طراحی شده است، ایران را هدف قرار داده است، اما هنوز هیچ نشانهای از توافق وجود ندارد.
سی ان ان در ادامه نوشت: ترامپ در حال بررسی تشدید کارزار نظامی است، احتمالا با از سرگیری حملات شدید به تاسیسات هستهای باقیمانده ایران، که به ادعای او در حملات تابستان گذشته "نابود" شدهاند. دو منبع آگاه از این برنامهریزی میگویند که ارتش به طور فعال در حال آمادهسازی برای حمله به کوه "کلنگ" و سایر سایتهای ایران است که گمان میرود حاوی مواد یا تجهیزات هستهای باشند.
اما این منابع میگویند حتی با قدرتمندترین سلاحهای متعارف آمریکا، بعید است موشکها و بمبها به تنهایی دستاورد زیادی داشته باشند، زیرا این تاسیسات در اعماق زمین دفن شدهاند. برای نابودی آنها، ایالات متحده احتمالا نیاز به استفاده از نیروهای زمینی دارد - ریسک عظیمی که ترامپ تمایلی به پذیرش آن نداشته است.
یک منبع دیگر گفت که ترامپ در حال بررسی حملاتی شبیه به یک "آتشبازی" است که میتواند به همان یا مشابه سایتهایی که یک سال پیش هدف قرار گرفتند، اصابت کند، به امید یک پیروزی نمادین که به او اجازه دهد بدون دستیابی به یکی از اهداف اولیه خود، یعنی خلاص شدن از شر برنامه هستهای ایران، از جنگ خارج شود؛ و بعید است که این امر بتواند مساله اصلی جنگ، یعنی اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، را حل کند.
یکی از منابع آگاه از بحثهای اخیر گفت: "در نهایت، رئیس جمهور آمریکا خواهان توافق خواهد بود، بنابراین او به طور مداوم به دنبال راههایی برای سختگیری و خروج از این وضعیت خواهد بود. "
آژانس اطلاعات مرکزی و آژانس اطلاعات دفاعی اخیرا ارزیابی کردهاند که بعید است نوع بمبارانی که ایالات متحده انجام میدهد، موضع مذاکره ایران را تغییر دهد.
ژنرال "دن کین"، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ارشدترین مشاور نظامی رئیس جمهور، علنا اذعان کرده است که بعید است بمباران به تنهایی تمام اهداف اعلام شده قبلی ترامپ برای جنگ را محقق کند.
کین ماه گذشته به قانونگذاران گفت: "قدرت هوایی محدودیتهای خود را دارد. "
گزینههای تشدید درگیری ماههاست که به ترامپ ارائه شده و به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است و در انتظار صدور مجوز از سوی رئیس جمهور، داراییهای نظامی بیشتری به منطقه سرازیر شده است. مقامات آمریکایی گفتند یکی از طرحهای ارائه شده توسط سنتکام شامل بمباران سنگین طی یک یا دو هفته برای از بین بردن قابلیتهای موشکی ایران خواهد بود.
ترامپ تاکنون تا حدودی پس از شنیدن نگرانیهای ژنرال کین در مورد کاهش ذخایر رهگیرهای دفاع هوایی، سکوت کرده است. سایر مقامات نیز نگرانیهایی را در مورد خطرات تلفات بالای غیرنظامیان در صورت عملی شدن تهدیدهای ترامپ برای حمله به سایتهای زیرساختی مانند پلها و کارخانههای آب شیرینکن مطرح کردهاند.
ترامپ میتواند با قرار دادن نیروهای آمریکایی در زمین، تهدیدی که بارها هنگام صحبت در مورد اشغال جزیره استراتژیک خارک یا حذف اورانیوم غنیشده ایران مطرح کرده است، اوضاع را تشدید کند. اما این امر، وعده کلیدی او به پایگاه رای خود را بیشتر نقض میکند: او در یک گردهمایی انتخاباتی ۲۰۲۴ در پنسیلوانیا گفت: "من شما را برای جنگیدن و مردن در جنگهای احمقانه خارجی که هرگز پایان نمییابند، نمیفرستم. "
یا او میتواند وضعیت خطرناک موجود را بپذیرد: دورهای بیپایان حملات و ضدحملات با ایران که احتمالا به قیمت جان بیشتر آمریکاییها تمام میشود و تنگه هرمز را در وضعیت خطر دائمی قرار میدهد که میتواند شبیه "جنگهای ابدی" باشد که او از آن انتقاد کرده است.
ترامپ در جلسه کابینه روز جمعه در پاسخ به سوالی در مورد پایان دادن به جنگ گفت: "فکر میکنم ما فقط میخواهیم پیروز شویم. ما آنها را خیلی سخت خواهیم زد، و میدانید، در مقطعی، آنها خواهند گفت، "ما دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم. "