یک سیاستمدار عراقی از تحرکات دیپلماتیک بغداد با هدف میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاههای واشنگتن و تهران و مهار تنش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری در منطقه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک سیاستمدار عراقی از تحرکات دیپلماتیک بغداد با هدف میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاه‌های واشنگتن و تهران و مهار تنش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری در منطقه خبر داد.

به نقل از المعلومه، «میسر الشمری» از رهبران جریان حکمت ملی عراق گفت: «علی الزیدی» نخست وزیر عراق تحرکات دیپلماتیک را برای ایفای نقش میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگا‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با هدف مهار تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری به پیش می‌برد.

الشمری افزود: عراق نقش محوری و موثری در این پرونده دارد و این به سبب موقعیت جغرافیایی راهبردی و ماهیت روابط سیاسی و دیپلماتیکش با تهران و واشنگتن است که بغداد را قادر می‌سازد به نقش میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین بپردازد.

این سیاستمدار عراقی بیان کرد: نخست وزیر عراق در جریان سفر خود به ایالات متحده آمریکا، در مورد راه‌های کاهش تنش در منطقه و تلاش برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با هدف پایان دادن به جنگ و تنش‌های فزاینده و کمک به تحکیم امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای، گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.