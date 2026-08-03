صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دولت آمریکا، الزیدی را مأمور تلاش‌های میانجی‌گری کرده

یک سیاستمدار عراقی از تحرکات دیپلماتیک بغداد با هدف میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاههای واشنگتن و تهران و مهار تنش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری در منطقه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۹۵
| |
1529 بازدید
الزیدی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ یک سیاستمدار عراقی از تحرکات دیپلماتیک بغداد با هدف میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاه‌های واشنگتن و تهران و مهار تنش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری در منطقه خبر داد.

به نقل از المعلومه، «میسر الشمری» از رهبران جریان حکمت ملی عراق گفت: «علی الزیدی» نخست وزیر عراق تحرکات دیپلماتیک را برای ایفای نقش میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگا‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با هدف مهار تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری به پیش می‌برد.

الشمری افزود: عراق نقش محوری و موثری در این پرونده دارد و این به سبب موقعیت جغرافیایی راهبردی و ماهیت روابط سیاسی و دیپلماتیکش با تهران و واشنگتن است که بغداد را قادر می‌سازد به نقش میانجی‌گری و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین بپردازد.

این سیاستمدار عراقی بیان کرد: نخست وزیر عراق در جریان سفر خود به ایالات متحده آمریکا، در مورد راه‌های کاهش تنش در منطقه و تلاش برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با هدف پایان دادن به جنگ و تنش‌های فزاینده و کمک به تحکیم امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای، گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق میانجیگری تنش واشنگتن تهران
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: ایران خواهان گسترش تنش در منطقه نیست
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
تهران گرم‌تر می‌شود
بقایی: توپ در زمین آمریکاست/مذاکره‌ای در کار نیست
هشدار تخلیۀ فوری در واشنگتن صادر شد!
احضار سفیر ایران در ونزوئلا تأثیری بر روابط دو کشور ندارد / سوءتفاهم‌ها با ارائه توضیحات برطرف می‌شود
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p51
tabnak.ir/005p51