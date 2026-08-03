صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

استفاده روسیه از سلاح‌ هسته‌ای برای حفاظت از متحدانش

در حالی که گزارش‌هایی از تصمیم آمریکا برای افزایش استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در کشورهای اروپایی منتشر شده، روسیه هم بر حمایت هسته‌ای خود از متحدانش تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۸۳
| |
3018 بازدید
سلاح هسته ای

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ویکتور واسیلیف، نمایندهٔ دائمی روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، تأکید کرد که مسکو مجاز است تا بر اساس استراتژی امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی و دکترین نظامی روسیه از سلاح‌های هسته‌ای برای دفاع از متحدان خود در صورت حمله، استفاده کند. این اظهارنظر در حالی مطرح شده که کشور‌های اروپایی به ویژه کشور‌های عضو ناتو، بر افزایش قدرت هسته‌ای خود تأکید کرده‌اند.

در اوایل ماه مارس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که پاریس وارد دورهٔ «بازدارندگی هسته‌ای پیشرفته» می‌شود و این کشور قصد دارد تعداد کلاهک‌های خود را افزایش دهد و به متحدان اجازه دهد تحت دکترین جدید در تمرینات مشترک شرکت کنند. در ماه ژوئن هم، پارلمان فنلاند اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که ممنوعیت واردات، تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در خاک این کشور را لغو می‌کند. کشور‌های مختلف جهان در حالی به دنبال تقویت توان نظامی خود در زمینهٔ هسته‌ای هستند که دهه‌ها است ایران را به خاطر تمام اقدامات صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش تحت فشار قرار داده و تحریم‌های متعددی را علیه این کشور اعمال کرده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سلاح هسته ای روسیه ناتو قدرت هسته ای امانوئل ماکرون متحدان تحریم
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حملات موشکی سنگین به کی‌یف
چهار کشتی اوکراینی هدف گرفته شد!
انفجار مرگبار یک ساختمان در مسکو
کشتی روسیه توقیف شد
زلنسکی: کمبود موشک‌ پاتریوت داریم!
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p4p
tabnak.ir/005p4p