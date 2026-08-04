ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
عضو شورای روابط خارجی آمریکا میگوید عربستان سعودی اکنون در وضعیت دشواری قرار دارد. نمیتواند با ایالات متحده به مخالفت برخیزد، اما از سوی دیگر نمیخواهد جنگ به منابع انرژی و تأسیسات آن آسیب بزند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در روزهای اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تهدید به تشدید حملات نظامی علیه ایران کرده بود که بر اساس آن حمله به زیر ساختهای انرژی ایران مورد ادعا بود.
این در حالی بود که ایران نیز هشدار داده بود که در صورت چنین حماقتی، زیر ساختهای انرژی منطقه اهداف مشروع خواهند بود.
این در حالی است که ترامپ با انداختن توپ در زمین کشورهای منطقه و ادعای امکان حصول به یک توافق، بار دیگر عقب نشینی خود را به یک متغیر نادرست ارجاع داد.
او در یک عقب نشینی آشکار و در پیامی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد: «ایالات متحده آماده و کاملاً مجهز است تا با قدرت نظامی، ترور و توانمندیای که از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه است، جمهوری اسلامی ایران را سرکوب کند.
با این حال، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواستند پس از توافق بر سر طرح کلی یک معامله، هرگونه حملهای را به تعویق بیندازیم.
این معامله شامل بازگشایی فوری، کامل و همهجانبه تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هستهای ایران خواهد بود.
بر اساس این درخواست، من موافقت کردم - به نفع کل جهان و همچنین برای تضمین اینکه ایران کشوری موفق و شکوفا باقی بماند - که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه این معامله به سرعت انجام شود. اسرائیل در این تعهد (لغو حمله) با من شریک است. دست به کار شوید همه، و بیایید این کار را انجام دهیم!»
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
«شیرین طهماسب هانتر» بیش از پنجاه سال تجربه در امور بینالمللی دارد که شامل فعالیتهای او به عنوان دیپلمات (خدمات خارجی ایران، ۱۳۴۴-۱۳۵۷)، تحلیلگر اندیشکده، و مدیر برنامه در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و مرکز مطالعات سیاست اروپا (۱۳۶۲-۱۳۸۴) میشود. او در سال ۱۳۸۴ به مرکز الولید در دانشگاه جورجتاون پیوست و به عنوان پژوهشگر ارشد مهمان، استاد مهمان و استاد پژوهشی فعالیت کرد. او اکنون به عنوان عضو افتخاری مرکز الولید شناخته میشود. هانتر به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی مسلط است. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی امریکاست.
اخیراً کتاب «قدرتهای بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» (The Great Powers, and Iran's Social and Political Evolution) نوشته وی از سوی انتشارات «پالگریو مک میلان» به زبان انگلیسی منتشر شده است. کتاب «قدرتهای بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» روایتی شخصی از زندگی و تجربیات شیرین هانتر، به عنوان یک زن ایرانی است که در دوران تحولآفرین تاریخ ایران بزرگ شد. این کتاب با بررسی پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب سرنوشتساز سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) آغاز میشود و روایتی تأثیرگذار از تأثیر عمیق این رویدادهای تاریخی بر زندگی نویسنده ارائه میدهد. کتاب به بررسی پیامدهای چندوجهی دوره اصلاحات که از دهه ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) آغاز شد، میپردازد. این اصلاحات به هانتر امکان ورود به خدمات دیپلماتیک را داد، اما در عین حال سایهای از مصائب را بر خانواده او افکند.
*در روزهای اخیر، دونالد ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساختهای انرژی و نیروگاههای ایران حمله خواهد کرد. با این حال، او از انجام چنین اقدامی خودداری کرد. دلایل این موضوع چیست؟
به نظر من، دلایل اصلی تردید ترامپ برای حمله به زیرساختهای انرژی ایران دوچندان است: یکی تأثیری است که میتواند بر بازارهای جهانی انرژی، از جمله قیمت نفت و افزایش نرخهای بیمه حملونقل دریایی، بگذارد.
دلیل دوم خطر حملات ایران به تأسیسات نفتی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیجفارس است که میتواند عرضه جهانی نفت را به شدت مختل کند. افزون بر این، ممکن است جنگ را به دیگر کشورهای منطقه نیز گسترش دهد.
*گزارش شده که عربستان سعودی نقش مهمی در منصرف کردن ترامپ از حمله به زیرساختهای انرژی ایران ایفا کرده است. دلایل این اقدام چیست؟
عربستان سعودی اکنون در وضعیت دشواری قرار دارد. نمیتواند با ایالات متحده به مخالفت برخیزد، اما از سوی دیگر نمیخواهد جنگ به منابع انرژی و تأسیسات آن آسیب بزند.
این کشور نگران است که حمله آمریکا به تأسیسات انرژی ایران، واکنش ایران و یا حوثیها (انصارالله یمن) را در پی داشته باشد؛ بنابراین منطقی است که عربستان سعودی تلاش کند آمریکا را از حمله به تأسیسات انرژی ایران بازدارد.
*همچنین گزارش شده که کاهش چشمگیر ذخایر نظامی ایالات متحده یکی از دلایل اصلی این موضوع بوده است. در این راستا، ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده فرماندهی اروپایی ایالات متحده، این هفته به کاخ سفید هشدار داد که نیروهایش دیگر قادر به ادامه دفاع از اسرائیل نیستند. شما این عامل را چقدر مؤثر ارزیابی میکنید؟
مسلماً جنگهای اخیر، به ویژه اوکراین و ایران، ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تحت فشار قرار داده است. آمریکا تعهداتی فراتر از اسرائیل دارد، به ویژه در قبال تایوان و کره جنوبی. این کسری جبران خواهد شد، اما نیاز به زمان دارد.
در مورد اسرائیل، با توجه به سیاست داخلی آمریکا، ایالات متحده به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد، اما به احتمال زیاد به اسرائیل توصیه خواهد کرد که دست به تجاوز بیشتر نزند.
*با توجه به روند کنونی، به نظر شما احتمال آغاز مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و دستیابی به یک توافق اولیه چقدر است؟
همان طور که سالهاست میگویم، سازش با آمریکا مستلزم تغییراتی در نگرش ایران است. درست است که آمریکا بود که مذاکرات قبلی را متوقف کرد و به ایران حمله کرد، اما این ایران است که باید تصمیمات سخت را بگیرد. باید تصمیم بگیرد که به خاطر نابودی اسرائیل و/یا بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه، مردم و کشور تا چه اندازه آسیب بیشتر را میتوانند تحمل کنند.
*آیا تحولات جاری را میتوان به عنوان زمینهای برای تنشزدایی ارزیابی کرد، یا ممکن است بار دیگر شاهد تشدید تنشها بین ایران و ایالات متحده باشیم؟
همه اینها بستگی به این دارد که محاسبات آمریکا و ایران درباره منافع حیاتیشان و بهایی که حاضر به پرداخت آن هستند، چگونه تحول یابد. این میتواند به کاهش تنش منجر شود، یا فقط به یک توقف موقت و سپس جنگ بیشتر.