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اسکورت هوایی آمریکا در تنگه هرمز

فعالیت هواپیماهای آمریکایی بر فراز خلیج فارس نشان می‌دهد که باز هم آمریکا قصد دارد، کشتی‌ها را از بخش جنوبی تنگه هرمز بدون نظارت ایران عبور دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۸۰
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4462 بازدید
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۳
هواپیما
به گزارش تابناک پایش داده‌های ناوبری هوایی نشان می‌دهد که هواپیماهای پشتیبانی نظامی آمریکا در خلیج‌فارس فعال شده‌اند.
پیش از این هم چنین پشتیبانی‌های هوایی هر زمان که نیروی دریایی آمریکا تصمیم داشت نظم ایرانی تنگه هرمز را بر هم بزند، دیده شده بود.هنوز کشتی حامل گاز قطر که جمعه شب می‌خواست با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کند، در بخش جنوبی این آبراه زمین‌گیر است.
اسکورت هوایی آمریکا در تنگه هرمز
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد E-3G Sentry AWACS آمریکا از ساعات اولیه امروز فعال شده و به سمت منطقه تنگه هرمز در حرکت است.
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برچسب ها
ناوبری هوایی آمریکا خلیج فارس تنگه هرمز هوابرد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Denmark
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
7
12
پاسخ
چرا کسی کاری به این هواگردها نداره؟ براحتی میتونن رد شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
4
7
پاسخ
بخش جنوبی تنگه هرمز متعلق به کدام کشور است؟
پاسخ ها
عاشق نظام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
متعلق به ایران هخامنشی
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