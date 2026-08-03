اسکورت هوایی آمریکا در تنگه هرمز
فعالیت هواپیماهای آمریکایی بر فراز خلیج فارس نشان میدهد که باز هم آمریکا قصد دارد، کشتیها را از بخش جنوبی تنگه هرمز بدون نظارت ایران عبور دهد.
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به گزارش تابناک پایش دادههای ناوبری هوایی نشان میدهد که هواپیماهای پشتیبانی نظامی آمریکا در خلیجفارس فعال شدهاند.
پیش از این هم چنین پشتیبانیهای هوایی هر زمان که نیروی دریایی آمریکا تصمیم داشت نظم ایرانی تنگه هرمز را بر هم بزند، دیده شده بود.هنوز کشتی حامل گاز قطر که جمعه شب میخواست با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کند، در بخش جنوبی این آبراه زمینگیر است.
بر اساس تصاویر ماهوارهای، هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوابرد E-3G Sentry AWACS آمریکا از ساعات اولیه امروز فعال شده و به سمت منطقه تنگه هرمز در حرکت است.
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