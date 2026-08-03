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چرا ترامپ برای توافق با ایران تحت فشار است؟!

ترامپ با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای که تنها سه ماه دیگر برگزار می‌شود، با فشار بیشتری روبه‌رو خواهد شد. محبوبیت رئیس‌جمهور رابطه مستقیمی با عملکرد حزب او در انتخابات میان‌دوره‌ای دارد و نظرسنجی‌ها در حال حاضر چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای او ترسیم می‌کنند. تنها حدود یک‌سوم مردم آمریکا می‌گویند همچنان از او حمایت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۶۶
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2193 بازدید
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۲
مذاکره با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ این جنگ به‌شدت نامحبوب شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ حتی در میان بخش قابل‌توجهی از حامیان سرسخت جنبش «ماگا» نیز در حال از دست دادن حمایت است. بسیاری از آن‌ها اکنون معتقدند این جنگ ارزش هزینه‌هایش را ندارد و خواهان پایان آن هستند.

بدیهی است که ترامپ به‌دنبال یافتن راه‌حل بوده و اکنون می‌گوید شاید آن را یافته باشد، اما پیش از این نیز چنین وعده‌هایی داده شده است.

در کنگره، برخی جمهوری‌خواهان در سنا پیش‌تر با ترامپ مخالفت کرده و قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی تصویب کردند که از او می‌خواست عملیات نظامی را متوقف کند یا مجوز کنگره را بگیرد؛ هرچند این قطعنامه ضمانت اجرایی نداشت. پس از آن دو بار دیگر رأی‌گیری شد، اما نتوانستند همان جمهوری‌خواهان را دوباره همراه کنند و تلاش‌ها شکست خورد.

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برچسب ها
ترامپ مذاکره ایران آمریکا جمهوری خواهان تفاهمنامه کنگره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
13
پاسخ
قمارباز با همین دست فرمان سه ماه دیگر بعد از انتخابات کنگره عملا هیچ کاره میشه چون قطعا با شرایط موجود دموکرات ها کنگره را تصاحب خواهند کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
6
پاسخ
ای قمار ترامپ باز - ما حریفت هستیم .
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