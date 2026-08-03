چرا ترامپ برای توافق با ایران تحت فشار است؟!

ترامپ با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای که تنها سه ماه دیگر برگزار می‌شود، با فشار بیشتری روبه‌رو خواهد شد. محبوبیت رئیس‌جمهور رابطه مستقیمی با عملکرد حزب او در انتخابات میان‌دوره‌ای دارد و نظرسنجی‌ها در حال حاضر چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای او ترسیم می‌کنند. تنها حدود یک‌سوم مردم آمریکا می‌گویند همچنان از او حمایت می‌کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ این جنگ به‌شدت نامحبوب شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ حتی در میان بخش قابل‌توجهی از حامیان سرسخت جنبش «ماگا» نیز در حال از دست دادن حمایت است. بسیاری از آن‌ها اکنون معتقدند این جنگ ارزش هزینه‌هایش را ندارد و خواهان پایان آن هستند.

بدیهی است که ترامپ به‌دنبال یافتن راه‌حل بوده و اکنون می‌گوید شاید آن را یافته باشد، اما پیش از این نیز چنین وعده‌هایی داده شده است.

در کنگره، برخی جمهوری‌خواهان در سنا پیش‌تر با ترامپ مخالفت کرده و قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی تصویب کردند که از او می‌خواست عملیات نظامی را متوقف کند یا مجوز کنگره را بگیرد؛ هرچند این قطعنامه ضمانت اجرایی نداشت. پس از آن دو بار دیگر رأی‌گیری شد، اما نتوانستند همان جمهوری‌خواهان را دوباره همراه کنند و تلاش‌ها شکست خورد.