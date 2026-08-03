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قاتلی که پسرخاله‌اش را بخاطر رابطه با همسرش کشت

مردی که به خاطر شک به رابطه همسر و پسرخاله‌اش مرد جوان را کشته است، جزئیاتی از قتل را توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۵۲
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7420 بازدید
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۱۰
متهم

مردی که به خاطر شک به رابطه همسر و پسرخاله‌اش مرد جوان را کشته است، جزئیاتی از قتل را توضیح داد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، متهم افغان دو سال قبل در یک پارک در جنوب تهران پسرخاله‌اش را کشت و مدعی شد وقتی متوجه شد پسرخاله‌اش با زنش رابطه دارد این کار را کرد.

یک سال قبل درگیری در یک پارک به پلیس تهران گزارش و اعلام شد مرد جوانی به قتل رسیده است. با حضور ماموران در محل و انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات در این خصوص آغاز و پلیس متوجه شد متهم و مقتول، پسرخاله هستند و درگیری آنها چند روزی بود که ادامه داشت.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی که امروز برگزار شد، پدر و مادر مقتول درخواست قصاص کردند. پدر مقتول گفت: ما چند نسل است که در ایران زندگی می‌کنیم. من خودم هم متولد ایران هستم و پسرم هم متولد ایران بود. او کار می‌کرد و شهروند خوبی بود، اما پسرخاله‌اش با تهمتی که به او زد آزارش داد و بعد هم کشت. من درخواست مجازات دارم و قصاص می‌خواهم. خاله مقتول هم درخواست قصاص کرد.

وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام را قبول کرد و گفت: مدتی بود که متوجه شده بودم زنم و مقتول با هم رابطه دارند. وقتی مساله را به زنم گفتم او گفت پسرخاله من مزاحم او شده است. به همین خاطر هم وقتی که روز حادثه دیدم دوباره در پارک سراغ زنم رفته است، عصبانی شدم و با او درگیر شدم.

متهم درباره اینکه چطور ضربه را وارد کرد، گفت: من یک ضربه زدم. آن هم با چاقوی خود پسرخاله‌ام که قصد داشت من را بزند. او روی من چاقو کشید. دستش را پیچاندم و چاقو را در شکم خودش فرو کردم. من قصد دفاع از خودم را داشتم.

در پایان هیات قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

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قتل متهم مقتول پسرخاله قصاص چاقو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
14
پاسخ
خاله قاتل درسته نه خاله مقتول!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
در نیمی از جنايات در ایران افغانها نقش دارند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
11
38
پاسخ
چرا باید پلیس و رسانه و زیرساختاهای ما درگیر جنایات مهمانهای ناخوانده ای شود که هنوز هم فکر میکنند تفکراتشان بهتر است و در فرهنگ ما حل نشده اند؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
36
پاسخ
چقدر زندگی ها به گند کشیده شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
فساد اخلاقی یعنی تباهی جامعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
26
40
پاسخ
یعنی یک افغانی سالم و غیر مجرم در این کشور نیست.همه از دم خلافکار و مستعد چاقو کشی
پاسخ ها
مملی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
با سلام
توهین به مردم کشور دوست و برادر یک کار بسیار غیر اخلاقی و غیر انسانی است! من واقعا برای افرادی که این گونه تفکری دارندمتاسفم هستم. انشالله خدا شما را هدایت نماید
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
هر منطقه ای هم افراد خوب دارد و هم غیر سالم، و بخاطر برخی افراد خلافکار نمی توان یک مردم و جمعی را به خلاف متهم کرد این قضاوت درستی نیست.
ناشناس
|
Italy
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
8
16
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و قتل در جامعه است همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
8
20
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
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