قاتلی که پسرخالهاش را بخاطر رابطه با همسرش کشت
مردی که به خاطر شک به رابطه همسر و پسرخالهاش مرد جوان را کشته است، جزئیاتی از قتل را توضیح داد.
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، متهم افغان دو سال قبل در یک پارک در جنوب تهران پسرخالهاش را کشت و مدعی شد وقتی متوجه شد پسرخالهاش با زنش رابطه دارد این کار را کرد.
یک سال قبل درگیری در یک پارک به پلیس تهران گزارش و اعلام شد مرد جوانی به قتل رسیده است. با حضور ماموران در محل و انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات در این خصوص آغاز و پلیس متوجه شد متهم و مقتول، پسرخاله هستند و درگیری آنها چند روزی بود که ادامه داشت.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی که امروز برگزار شد، پدر و مادر مقتول درخواست قصاص کردند. پدر مقتول گفت: ما چند نسل است که در ایران زندگی میکنیم. من خودم هم متولد ایران هستم و پسرم هم متولد ایران بود. او کار میکرد و شهروند خوبی بود، اما پسرخالهاش با تهمتی که به او زد آزارش داد و بعد هم کشت. من درخواست مجازات دارم و قصاص میخواهم. خاله مقتول هم درخواست قصاص کرد.
وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام را قبول کرد و گفت: مدتی بود که متوجه شده بودم زنم و مقتول با هم رابطه دارند. وقتی مساله را به زنم گفتم او گفت پسرخاله من مزاحم او شده است. به همین خاطر هم وقتی که روز حادثه دیدم دوباره در پارک سراغ زنم رفته است، عصبانی شدم و با او درگیر شدم.
متهم درباره اینکه چطور ضربه را وارد کرد، گفت: من یک ضربه زدم. آن هم با چاقوی خود پسرخالهام که قصد داشت من را بزند. او روی من چاقو کشید. دستش را پیچاندم و چاقو را در شکم خودش فرو کردم. من قصد دفاع از خودم را داشتم.
در پایان هیات قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.
توهین به مردم کشور دوست و برادر یک کار بسیار غیر اخلاقی و غیر انسانی است! من واقعا برای افرادی که این گونه تفکری دارندمتاسفم هستم. انشالله خدا شما را هدایت نماید
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