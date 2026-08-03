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قتل هولناک زن جوان در مشهد

پرونده ناپدید شدن زن ۳۵ ساله مشهدی با اعتراف تکان‌دهنده همسرش وارد مرحله‌ای تازه شد. مرد ۴۱ ساله که در ابتدا به‌عنوان شاکی، پیگیر گم شدن همسرش بود، در جریان بازجویی‌های تخصصی پرده از راز یک جنایت تکان دهنده برداشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۴۲
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3778 بازدید
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۴
بازداشت قاتل

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ پرونده ناپدید شدن یک زن ۳۵ ساله در مشهد با اعتراف تکان‌دهنده همسرش به قتل، وارد مرحله‌ای جدید شد. مرد ۴۱ ساله که خود را شاکی پرونده معرفی کرده و هفته‌ها پیگیر سرنوشت همسرش بود، در نهایت به خفه کردن، آتش زدن و دفن جسد اعتراف کرد.

پرونده مفقود شدن «فاطمه-خ» از ۲۲ خرداد امسال در مشهد تشکیل شد. همسر ۴۱ ساله او مدعی بود که زن جوان پس از خروج از منزل دیگر بازنگشته و به‌طور مستمر روند رسیدگی به پرونده را از پلیس پیگیری می‌کرد. با آغاز تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی و بررسی روابط خانوادگی این زوج، سرنخ‌هایی از اختلافات شدید میان آنها به دست آمد. این موضوع با دستور قاضی ویژه قتل عمد به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و همسر زن گمشده برای بازجویی احضار شد.

در جریان بازجویی‌های فنی، مرد ۴۱ ساله که ابتدا هرگونه دخالت در ناپدید شدن همسرش را انکار می‌کرد، سرانجام در برابر مستندات پلیس لب به اعتراف گشود. او مدعی شد پس از مشاجره‌ای خانوادگی، کنترل خود را از دست داده و همسرش را با دستانش خفه کرده است.

متهم در ادامه اعتراف کرد که برای از بین بردن آثار جرم، بامداد روز بعد جسد را با خودروی شخصی به اطراف کال چوپانی در جاده میامی مشهد منتقل کرده، پس از ریختن بنزین روی پیکر، آن را به آتش کشیده و سپس در گودالی کم‌عمق دفن کرده است. او همچنین گفت برای دور کردن اتهام از خود، موضوع گم شدن همسرش را به پلیس گزارش داده و در نقش شاکی، روند رسیدگی را دنبال می‌کرد.

پس از اعترافات متهم، تیم تحقیق با دستور مقام قضایی به محل اعلام‌شده اعزام شد. در جریان جست‌و‌جو، بقایای جسد و استخوان‌های پراکنده در اطراف محل کشف شد. بررسی‌ها نشان داد به دلیل دفن سطحی، بقایای جسد توسط حیوانات از زیر خاک خارج و پراکنده شده است.

با تکمیل تحقیقات اولیه، قاضی پرونده برای متهم قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد و اختفای جسد صادر کرد. تحقیقات تکمیلی برای بررسی انگیزه قتل و سایر ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.

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قتل زن جوان چوپانی مشهد جسد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Italy
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
32
10
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه های مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد و قتل در جامعه است همین است
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
چه ربطی داره. کسانیکه سواد اجتماعی و فرهنگ درستی نداشته باشند اقدامات احمقانه انجام میدهند. طلاق را برای همین گذاشته اند که در صورت عدم تفاهم از یکدیگر جدا شوند.
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
22
9
پاسخ
بالاخره مسئولین بیدار شوند جلوی فساد افسار گریخته ، مشروب، گل، ارتباطات غیرشرعی و غیر اخلاقی را بگیرند ،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
مسئولین بیدار شوند؟!! ما مردم نباید بیدار شویم و رفتار درست انجام دهیم؟؟؟؟؟
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