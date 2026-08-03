اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مهم‌ترین تحولات عرصه سیاست خارجی در روز‌های اخیر پاسخ داد.

در حال حاضر مذاکره‌ای با آمریکا نداریم

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ بقایی درباره تفاهم‌نامه ایران با عمان در مورد تنگه هرمز، گفت: ما مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم؛ مذاکرات با عمان متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز را تامین کند در جریان است.

وی تاکید کرد: در تلاشیم در اولین فرصت با همکاری عمان مسیری موقت را تعیین کنیم و براساس آن بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کنیم؛ این مذاکرات مذاکراتی دوجانبه بین دو دولت ساحلی است؛ دیگران می‌توانند سازنده یا مخرب ظاهر شوند؛ درباره مرحله بعد این روند باید تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: مادامی که شرارت آمریکا و محاصره دریایی و تجاوز نظامی و نقض عهد‌های آن ادامه داشته باشد، در وضعیت تنگه هرمز تغییر خاصی روی نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: موضوع‌های مربوط به ایران و آمریکا با توجه به تحولات آتی مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

جنگ آمریکا علیه ایران همه منطقه را درگیر می‌کند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره تاثیر تماس تلفنی ترامپ و بن سلمان بر خودداری از اقدام علیه ایران، گفت: در اینکه همه کشورهای منطقه خود را در وضعیت منطقه و ابتلائات آن سهیم بدانند امر مبارکی است؛ جنگ آمریکا علیه ایران همه منطقه را درگیر می‌کند.

وی تصریح کرد: طبیعی است که کشورهای منطقه بخواهند برای جلوگیری از تشدید وضعیت تلاش کنند؛ آنچه در نهایت دشمن را از تشدید تنش باز می‌دارد اقتدار و توان نظامی ایران است.

میانجی مباحث ایران و آمریکا پاکستان است

بقایی در بخشی دیگر درباره میانجی‌گری چین در موضوع تنگه هرمز، اظهار کرد: میانجی مباحث ایران و آمریکا پاکستان است و قطر هم در موارد لازم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه با چین رابطه نزدیکی داریم و پکن با ما درباره نگرانی از تشدید یک‌جانبه گرایی آمریکا و تشدید درگیری هم نظر است، گفت: به همین دلیل چین تلاش می‌کند و از میاعی جمیله استفاده می‌کند تا مانع تشدید وضعیت شود؛ میانجی‌گر جدیدی به میانجی‌گران اضافه نکردیم.

سفر زیارتی وزیر امور خارجه به عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر عنوان کرد که عراقچی امروز عازم سفر اربعین است.

وی تاکید کرد: این سفر شخصی است و دوستان مذاکره‌کننده در ایران هستند.

ایران هیچ خصومتی با هیچ کشوری در منطقه ندارد

بقایی در بخشی دیگر درباره ضربه‌های دفاعی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه و اعتراض اردنی‌ها به حضور آمریکایی‌ها در این کشور، اظهار کرد: از این موارد زیاد است که مردم کشور‌های منطقه و نخبگان فکری و سیاسی به انحا مختلف اعتراض خود را به موضوع پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورشان اعلام کردند.

وی اضافه کرد: آنها می‌دانند که ایران هیچ خصومتی با هیچ کشوری در منطقه ندارد و ملت ایران ملتی صلح‌طلب است؛ آنها به خوبی وضعیت را رصد می‌کنند و می‌دانند همه آنچه در پنج ماه اخیر ازجمله واکنش دفاعی ایران رخ داده، علیه مبدا تجاوز نظامی علیه ایران بوده است.

موضوع یمن به یمنی‌ها مربوط است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدام‌های مقاومت یمن و عراق علیه عربستان و اتهام‌زنی‌ها علیه ایران، تصریح کرد: مطرح‌کنندگان این امر در صدد وارونه جلوه دادن واقعیات به صورت عمدی هستند؛ پنج ماه زمان زیادی نیست که کسی دچار فراموشی شود.

وی تاکید کرد: ما مورد حمله قرار گرفتیم، آیا ایران جبهه‌ای گشود؟ موضوع یمن به یمنی‌ها مربوط است. ‌‌ما موضع خود را در رابطه با این کشور اعلام ‌و تاکید کردیم راه حل یمن از مسیر گفت‌وگو می‌گذرد؛ متصل کردن هر موضوعی به جنگ تحمیل‌شده علیه ایران بهانه برای فرار از پاسخگویی و نشانه استیصال است؛ آتشی که برافروختند مسری است. مسئولیت هرآنچه در منطقه و فراتر از آن رخ می‌دهد با آمریکاست.

عادی‌سازی جنایت‌های رژیم صهیونیستی شرم‌آور است

بقایی درباره تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنانف اظهار کرد: با وجود آتش‌بس جنایت‌های رژیم صهیونیستی ادامه دارد؛ تعرض‌های مرزی رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه دارد و این وضعیت فقط مربوط به ذات رژیم صهیونیستی نیست، بلکه به دلیل حمایت همه‌جانبه آمریکا از آن است.

وی اضافه کرد: مسئولیت منطقه و جامعه جهانی هم در این باره روشن است؛ عادی‌سازی این جنایت‌ها شرم‌آور است؛ سازمان همکاری اسلامی باید توجه خود را به امحای استعماری فلسطین اشغالی و تداوم تجاوز به لبنان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع جهان اسلام جلب کند.

واکنش به مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخشی دیگر درباره مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، تاکید کرد: ما قرار نیست ظرف این روز‌ها میزبان هیئتی باشیم و نه مهمان کشوری خواهیم بود.

رابطه ایران و‌ چین رابطه بسیار مهمی است

بقایی درباره همکاری نظامی ایران و چین و اخبار مرتبط اخیر، اظهار کرد: رابطه ایران و‌ چبن رابطه بسیار مهمی است که بر مبنای توافق راهبردی و تفاهم‌نامه‌های مختلف در حوزه‌های متعدد پیش می‌رود.

وی تاکید کرد که اگر لازم باشد درباره موضوع‌های جدید توافق و تفاهمی انجام شود، حتما این کار را انجام می‌دهیم.

کل اقدام‌های آمریکا در این پنج ماه مصداق جنایت جنگی است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به حمله آمریکا به قشم، گفت: این به عادت آمریکا تبدیل شده است؛ جنگ تحمیلی آمریکا با حمله به اهداف غیرنظامی آغاز شد؛ ‌حمله به محل اقامت رهبر و مقام‌های ما از نظر حقوق بین‌الملل مشروع نبود.

وی اضافه کرد: کل اقدام‌های آمریکا در این پنج ماه مصداق جنایت جنگی است؛ حمله به مدرسه میناب و لامرد و برج دیده‌بانی چابهار نشان‌گر اصرار آمریکا بر انهدام همه هنجارهای حقوق بین‌الملل است.

بقایی تصریح کرد: مقام‌های آمریکایی گفتند که ما هیچ قاعده مربوط به جنگ را رعایت نمی‌کنیم؛ جامعه جهانی و دولت‌ها بدانند در قبال نقض‌های فاحش بشردوستانه بین‌المللی مسئولیت دارند. ما از هر ابزاری در سطح بین‌المللی برای پاسخگو کردن عاملان و آمران این جنایت‌ها استفاده می‌کنیم.

واکنش به حمله اوکراین به شناور ایرانی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره واکنش ایران به حمله اوکراین به شناور ایرانی، اظهار کرد: مقام‌های اوکراینی در تماسی که مستقیما با وزیر امور خارجه داشتند و در پیام‌هایی که دادند تاکید کردند اقدام یادشده غیرعمد بود؛ اما شواهد و قراین روشن ازجمله اعتراف صریح رئیس‌جمهور اوکراین نشان‌دهنده عامدانه بودن این اقدام بود.

وی تصریح کرد: منتظریم ببینیم در عمل اقدامی می‌کنند که موید ادعایشان برای غیرعمدی بودن جنایت باشد یا خیر؛ ما اقدام لازم برای پاسخگو کردن اوکراین و جلوگیری از تکرار این جنایت را انجام می‌دهیم.

وضعیت مسیرهای تردد در تنگه هرمز

بقایی در بخشی دیگر درباره ایجاد مسیر جدید در تنگه هرمز، توضیح داد: طبق بند پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ پذیرفتیم مدیریت آتی تنگه هرمز را تدبیر کنیم و از همان روز اول کار خود را آغاز کردیم؛ ما با جدیت و تعهد وظایف خود را انجام می‌دادیم اما آمریکا حتی اجازه نداد توافق بر سر سی روز منقضی شود و به بهانه حادثه دیدن چند کشتی در تنگه هرمز اعلام کرد که تفاهم تمام شده است و محاصره دریایی غیرقانونی را باز گرداند.

وی اضافه کرد: بعد از آن شرایط متشنج‌تر از قبل شد؛ از دو سه روز بعد از تفاهم ۲۸ خرداد، یعنی یک روز بعد از سفر روبیو به منطقه ما با تلاش یک‌سویه آمریکا جهت باز کردن مسیر جنوبی از اب‌های عمان مواجه شدیم که این خلاف بند پنج بود؛ ضمن اینکه مسیر ناامن زیست محیطی بود و منافع ملی ایران را تهدید می‌کرد؛ بعضی کشتی‌ها حامل تجهیزات نظامی بودند و ناوچه‌ها در پناه این کشتی‌ها حرکت می‌کردند؛ این در تناقض با تفاهم بود. در این مدت مذاکرات حول این محور بود که مسیر جنوبی و‌ شمالی تبدیل به یک مسیر بینابین شود که تامین‌کننده ملاحظات دو دولت ساحلی باشد؛ این مسیر میانه موقت استفاده می‌شود تا مسیر ثابت جایگزین شود.

واکنش به فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌های اوکراینی در عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌های اوکراینی در عراق، اظهار کرد: این موضوع سبب نگرانی می‌شود؛ طرفی که در منطقه دیگر درگیر منازعه چهار ساله است و برای جلب حمایت طرف‌های دیگر کارهای نامتعارف کرده است اکنون در منطقه ما دست به عملیات پرچم دروغین می‌زند.

وی تاکید کرد: با دوستان عراقی در این رابطه در تماس هستیم.

توپ در زمین آمریکا افتاده است

بقایی در بخشی دیگر درباره بازگشت به تفاهم و تبادل پیام‌ها، تاکید کرد: تفاهم‌نامه را ما نقض نکردیم؛ تکلیف روشن است؛ ما در هیچ تفاهمی برای نقض پیشگام نبودیم؛ توپ از مدت‌ها قبل در زمین آمریکا افتاده است.

جزئیات کنوانسیون حقوقی دریای خزر

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر، توضیح داد: این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ بین پنج کشور ساحلی خزر نهایی و امضا شد؛ در این مدت بررسی‌های دقیق سیاسی و حقوقی و غیره انجام شد و در تیر ۱۴۰۵ تصویب شد.

وی تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم به یک سند مهم بین‌المللی ملحق شویم باید با دقت همه ابعاد را در نظر بگیریم و تصمیم‌گیری کنیم؛ تصویب این بند در مجلس زمینه را برای همکاری کشورهای ساحلی خزر و‌ جلوگیری از سوءاستفاده بازیگران خارج از خزر فراهم می‌کند؛ در کنوانسیون حضور نظامی کشورهای خارج از منطقه منع شده است؛ تعیین حدود دریایی و خط مبداء دریایی در این کنوانسیون پرداخته نمی‌شود و در چارچوب دیگری بررسی می‌شود.

واکنش به حمله‌های آمریکا و عربستان به عراق

بقایی در بخشی دیگر درباره حمله‌های آمریکا و عربستان به عراق، گفت: ما در بیانیه‌ای حمله آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کردیم و از طرف مختلف ازجمله مبادی رسمی دیپلماتیک مراتب اعتراض شدید خود را به طرف سعودی اعلام کردیم.

وی اضافه کرد: طرف سعودی توضیح داده که مشارکتی نداشته است، اما روشن است که این جنایت به صورت مشترک انجام شد؛ قطعا امنیت عراق و حفظ حاکمیت ملی عراق و جان شهروندان عراقی، به‌ویژه در ایام اربعین، برای ما مهم است.

واشنگتن بر مسیر تقابل با ایران اصرار دارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: اقدام آمریکا در تعرض به کشتیرانی تجاری ایران اعم از حمله‌های مستقیم یا تحریم، مصداق دزدی دریایی است؛ آمریکایی‌ها صراحتا اعلام کردند که دزدی دریایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این اقدام‌ها عدالت آمریکا با ایران را نشان می‌دهد و موید این واقعیت است که واشنگتن بر مسیر تقابل با ایران اصرار دارد.

واکنش به اخبار درباره موافقت حماس با واگذاری سلاح

بقایی در بخشی دیگر در واکنش به اخبار درباره موافقت حماس با واگذاری سلاح، توضیح داد: شرط و شروط مقاومت فلسطین را هم دیدیم؛ خبرها ضد و نقیض است.

وی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی اساسا به هیچ تفاهم و معاهده‌ای پایبند نبوده است و از توافق‌هایی که هر از گاهی با وساطت برخی ایجاد می‌شود برای هموار کردن مسیر نسل‌کشی استفاده کرده است.