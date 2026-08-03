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سناتور جان کندی: توافق بد با ایران را نمی‌پذیریم

سناتور جان کِنِدی، جمهوری‌خواه لوئیزیانا، با حمایت از ادامه فشار حداکثری علیه ایران خواستار حفظ تحریم‌ها و محاصره و حتی بمباران برخی تأسیسات هسته‌ای ایران شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۳۱
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توافق با ایران

سناتور جان کِنِدی، جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، در گفت‌وگو با شبکه ان بی سی و برنامه «Meet the Press» درباره احتمال توافق میان واشنگتن و تهران گفت که از تلاش برای صلح حمایت می‌کند، اما حاضر نیست توافقی را که به‌زعم او «بد» باشد، بپذیرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی اظهار داشت: «همیشه آماده‌ام به صلح فرصت بدهم، اما نداشتن توافق هم قابل قبول است؛ هرچند ایده‌آل نیست. توافق بد را نمی‌توان پذیرفت.»

اظهارات کِنِدی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ ادعا کرد حمله برنامه‌ریزی‌شده به ایران را با هدف فراهم شدن فرصت برای دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز متوقف کرده است.

این سناتور جمهوری‌خواه از ترامپ خواست حتی در صورت ادامه مذاکرات، سیاست فشار حداکثری را حفظ کند و گفت: «تا جایی که ممکن است باید وضعیت فعلی را حفظ کنیم؛ تحریم‌ها، محاصره و بمباران کوه کلنگ برای هدف قرار دادن مواد شکافت‌پذیر و سانتریفیوژهای زیرزمینی.»

با این حال، کِنِدی اذعان کرد که ازسرگیری عملیات نظامی هزینه‌های قابل توجهی برای آمریکا خواهد داشت و گفت تصمیم درباره آغاز دور جدید حملات به اطلاعات نظامی بستگی دارد.

او در عین حال اذعان کرد: «این تصمیم درد و رنج زیادی به همراه خواهد داشت. قیمت انرژی را افزایش می‌دهد و موجب تورم بیشتر برای مردم آمریکا می‌شود.»
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
2
پاسخ
به گور باباش خندیده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
2
پاسخ
به درک که نمی پذیرید.
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