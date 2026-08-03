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قیمت نفت برنت در معاملات امروز

قیمت نفت برنت به ۸۲ دلار رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۲۷
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قیمت نفت
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نفت قیمت نفت نفت برنت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
0
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کسی نمی خره.ما ارزون تر شو داریم.هر کی میخواد بیاد جلو.
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