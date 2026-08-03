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قیمت نفت برنت در معاملات امروز
قیمت نفت برنت به ۸۲ دلار رسید.
کد خبر:
۱۳۸۷۹۲۷
تاریخ انتشار:
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
03 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۹۲۷
|
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
03 August 2026
|
2455
بازدید
2455
بازدید
|
۱
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نفت برنت
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در انتظار بررسی:
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انتشار یافته:
۱
Mhd
|
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
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پاسخ
کسی نمی خره.ما ارزون تر شو داریم.هر کی میخواد بیاد جلو.
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