جاده مرگ باز هم قربانی گرفت
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: ساعت ۷:۲۶ صبح امروز، دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ حامل پنج زائر در محور دهلران–اندیمشک، محدوده عینخوش با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد.
وی افزود: در این سانحه، سه نفر از ۵ سرنشین خودروی سواری جان خود را از دست دادند و یک کودک نیز بهشدت مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شد. اتوبوس در زمان وقوع حادثه فاقد مسافر بود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: برابر بررسیهای کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه، عدم توانایی راننده سواری پژو در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خوابآلودگی اعلام شده است.
سردار کرمی اسد با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روزهای پایانی بازگشت زائران اربعین، از رانندگان خودروهای شخصی خواست پیش از آغاز سفر، زمان حرکت خود را مدیریت کرده و از رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی بهطور جدی خودداری کنند.
وی ادامه داد: استراحت کافی در طول مسیر، رعایت سرعت مجاز، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتابزدگی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث جادهای دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از رانندگان ناوگان حملونقل عمومی خواست با توجه به مسئولیت سنگین جابهجایی مسافران، با آمادگی کامل جسمی، استراحت کافی و رعایت دقیق مقررات، نسبت به تردد در جادهها اقدام کنند تا شاهد وقوع حوادث تلخ برای هموطنان نباشیم.