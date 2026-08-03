جزئیات مرگ غم انگیز دختر کوچولو در پارک
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «دلسا نجفی»، دختر ۷ ساله، شامگاه پنجشنبه «۱۱ مرداد ۱۴۰۵» هنگام بازی در بوستان شهید مطلبی واقع در شهرک جانبازان فاز ۲ رنجبران اسلامشهر بر اثر برقگرفتگی جان باخت. بر اساس اظهارات شاهدان، این کودک هنگام بازی دچار برقگرفتگی شد و همزمان عملیات آبیاری فضای سبز نیز در حال انجام بود.
جزئیات تازه از ابعاد خانوادگی این حادثه نشان میدهد که پدر دلسا هنگام وقوع حادثه در مأموریت کاری در بندرعباس حضور داشته و مادر وی که باردار است، در منزل مادربزرگ به سر میبرده است. پدربزرگ دلسا که برای نجات نوه خود اقدام کرده بود نیز دچار برقگرفتگی شد، اما خوشبختانه آسیب جدی ندید.
«بهمن خدابندهلو» رئیس سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری شهرداری اسلامشهر، با تأیید این خبر گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد یکی از پایههای روشنایی این بوستان دچار دستکاری شده است.
وی افزود: متأسفانه در برخی بوستانها، دستفروشان یا افراد معتاد برای استفاده غیرمجاز از برق، اقدام به باز کردن پایههای روشنایی و دستکاری اتصالات میکنند که این موضوع بارها برای شهرداری مشکل ایجاد کرده است.
خدابندهلو با اشاره به اینکه یکی از سناریوهای اصلی در دست بررسی، انتقال جریان برق به زمین همزمان با آبیاری فضای سبز است، تأکید کرد: در حادثه اخیر نیز یکی از احتمالات جدی، دستکاری اتصالات برق و نفوذ جریان الکتریسیته به زمین همزمان با آبیاری فضای سبز است که موجب برقدار شدن محدوده اطراف پایه شده است.
رئیس سازمان فضای سبز شهرداری اسلامشهر با اشاره به اینکه نگهداری تأسیسات روشنایی به پیمانکار تخصصی واگذار شده و بازدیدهای مستمر از پارکها انجام میشود، تصریح کرد: با این حال، بررسی علت دقیق حادثه به کارشناسان مربوطه و مراجع ذیصلاح سپرده شده و تا اعلام نظر نهایی، نمیتوان درباره علت قطعی اظهارنظر کرد.
«سعید دوستینژاد» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر، از تشکیل پرونده قضایی و آغاز بررسیهای تخصصی برای تعیین علت حادثه و شناسایی مقصران خبر داد و تأکید کرد در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، با عوامل مسئول برخورد قانونی خواهد شد.
خدابندهلو همچنین از ایمنسازی بیش از ۸۰ درصد بوستانهای اسلامشهر خبر داد و افزود: روند اصلاح شبکه برق بوستانهای قدیمی همچنان ادامه دارد و برای تکمیل ایمنسازی سایر بوستانها، تأمین اعتبارات بیشتری مورد نیاز است.
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده دلسا، این حادثه را برای مجموعه شهرداری بسیار تلخ توصیف کرد و گفت: از دست رفتن جان یک کودک برای همه ما دردناک است و اگر قصور یا تخلفی احراز شود، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
گفتنی است؛ علت نهایی حادثه و میزان مسئولیت افراد یا دستگاههای مرتبط، پس از پایان بررسی کارشناسان و اعلام نظر مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد. خبرنگار تابناک همچنان پیگیر ابعاد مختلف این حادثه است.
وقتی سوء مدیریت و اهمال بر ادارات ما حاکم است این نوار محدوده صحنه جرم ورود ممنوع چه مشکلی را حل میکند ؟
در بهترین وضعیت 2 تا مدیر عزل یا جابجا میشوند و از فردا دوباره همین آش و همین کاسه .
اما وقتی فاجعه رخ دهد مسوولیت متوجه شخص شهردار است. اینکه می دانستید و هیچ غلطی نکردید بدتر. ساده ترین راه کار نصب فیوز محافظ جان بود قیمتی هم ندارد لازم نیست نابغه باشی فقط کمی هوش و سواد کافی بود.