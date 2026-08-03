مریم همتیان درگذشت
مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر روز گذشته ۱۱ مرداد براثر ابتلا به سرطان درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر پس از ۲ سال مبارزه با بیماری سرطان روز گذشته ۱۱ مرداد در ۳۳ سالگی درگذشت.
این بازیگر در فیلمهای «طلاقم بده به خاطر گربه ها» به کارگردانی محمدعلی سجادی، «گیجگاه» به کارگردانی عادل تبریزی، «فصل آلوچههای سبز»، «بالاتر از سیاهی» و «خارپشت» ایفای نقش کرده است.
حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه مجازی اش در واکنش به فوت این هنرمند نوشت: «مریم همتیان خوب بود، حیف شد باید می بود و میدرخشید. مریم گناه داشت.»
همتیان با فیلم «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی در سال ۱۴۰۳ در جشنواره شانگهای حضور یافت.
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حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه مجازی اش در واکنش به فوت این هنرمند نوشت: «مریم همتیان خوب بود، حیف شد باید می بود و میدرخشید. مریم گناه داشت.»
واقعا من از سطح سواد .و کلام این بازیگران شگفت زده هستم ! آقای حامد ! یا نظر نده یا طوری نظر بده که آـأإم حس کن از مرگ این جوان ناکام متاثر شدی و طوریت شده !
واقعا من از سطح سواد .و کلام این بازیگران شگفت زده هستم ! آقای حامد ! یا نظر نده یا طوری نظر بده که آـأإم حس کن از مرگ این جوان ناکام متاثر شدی و طوریت شده !
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲