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مریم همتیان درگذشت

مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر روز گذشته ۱۱ مرداد براثر ابتلا به سرطان درگذشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۰۸
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17341 بازدید
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۷
مریم همتیان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مریم همتیان، بازیگر سینما و تئاتر پس از ۲ سال مبارزه با بیماری سرطان روز گذشته ۱۱ مرداد در ۳۳ سالگی درگذشت.

این بازیگر در فیلم‌های «طلاقم بده به خاطر گربه ها» به کارگردانی محمدعلی سجادی، «گیج‌گاه» به کارگردانی عادل تبریزی، «فصل آلوچه‌های سبز»، «بالاتر از سیاهی» و «خارپشت» ایفای نقش کرده است.

حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه مجازی اش در واکنش به فوت این هنرمند نوشت: «مریم همتیان خوب بود، حیف شد باید می بود و می‌درخشید. مریم گناه داشت.»

همتیان با فیلم «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی در سال ۱۴۰۳ در جشنواره شانگهای حضور یافت.

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مریم همتیان بازیگر سینما تئاتر درگذشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
37
22
پاسخ
حامد بهداد بازیگر سینما در صفحه مجازی اش در واکنش به فوت این هنرمند نوشت: «مریم همتیان خوب بود، حیف شد باید می بود و می‌درخشید. مریم گناه داشت.»

واقعا من از سطح سواد .و کلام این بازیگران شگفت زده هستم ! آقای حامد ! یا نظر نده یا طوری نظر بده که آـأإم حس کن از مرگ این جوان ناکام متاثر شدی و طوریت شده !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
تو سبک نگارش می دونی چیه؟.. نمی دونی نظر نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
47
پاسخ
افسوس و تسلست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
34
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
36
پاسخ
روانش شاد ودر مینو جاوید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
21
پاسخ
چه حیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
2
15
پاسخ
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