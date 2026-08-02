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آیا گوشت گران تر می‌شود؟!

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: براساس آمار در ۴ ماهه امسال ۱۵ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۸۳
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قیمت گوشت

رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: با توجه به وقفه ای که طی ماه های اخیر بدلیل شرایط جنگ ناگریز شدیم کالا را از مرسینگ ترکیه وارد کنیم و از طرفی پهلوگیری کشتی ها در مرسینگ و تخلیه کانتینرها به اندازه یگان علی نیست، این امر تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرده و از طرفی هزینه تمام شده و انتقال پول   واردات گوشت تحت تاثیر قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته وی، با توجه به کاهش مصرف گوشت در بازار و افزایش عرضه دام داخلی موجب شد تا واردکنندگان با احتیاط بیشتری واردات انجام دهند که این امر اثر خود را طی ماه های آتی در بازار می گذارد.

سالمی ادامه داد: براساس آمار در ۴ ماهه امسال حدود ۱۵ هزار تن واردات گوشت قرمز داشتیم، درحالیکه سال گذشته ماهانه ۷ هزار تن واردات داشتیم که براین اساس میزان واردات نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول افزود: در جلسه اخیر تنظیم بازار مقرر شد واردات گوشت بصورت قبض انبار توسط دامپزشکی صورت بگیرد که این امر منجر به تسهیل واردات خواهد شد.همچنین موافقت شد کالاهایی که از قبل ثبت سفارش شده بود بدلیل شرایط جنگی، قیمت پایه ارزی افزایش یافته بود با موافقت ستاد تنظیم بازار، ثبت سفارش ها اصلاح و واردات کالا تسهیل خواهد بود. برای خروج کالا از سردخانه ها و گمرک نیاز به مکاتبه شرکت های واردکننده با انجمن واردکنندگان و انجمن با گمرک و سردخانه ها بود که این امر واردات گوشت در بوروکراسی اداری می انداخت، خوشبختانه حذف شد و با درخواست شرکت واردکننده به گمرک و سردخانه نسبت به ترخیص کالا اقدام می شود که این امر توزیع کالا را تسهیل می کند که براین اساس کسری رفع می شود.

وی ادامه داد: در بحث کالابرگ رفتار مصرف کننده به گونه ای است که بیشتر برای خرید مرغ و تخم مرغ استفاده می کند چراکه بدلیل قیمت کمتر، حجم بیشتری خریداری می کند. گفتنی است با توجه به آنکه قیمت گوشت داخلی و وارداتی تفاوت محسوسی ندارد، از این رو با کالابرگ گوشت داخلی خریداری می شود که با افزایش مصرف در بازار و عدم واردات به میزان مکفی شاهد نوسان قیمت از مهرماه در بازار خواهیم بود.

سالمی گفت: با افزایش واردات شاهد کاهش قیمت گوشت وارداتی و داخلی طی ماه های آتی در بازار خواهیم بود.

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