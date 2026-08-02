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تصادف مینی بوس زائران در عراق + جزییات

یک مینی بوس حامل زائران اربعین در عزیزیه عراق با ۲ خودروی دیگر تصادف کردند و تعدادی از مسافران این مینی بوس زائران ایرانی بودند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۶
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تصادف مینی بوس در عراق

 

غلامرضا علی‌محمدی، رئیس قرارگاه عملیاتی هلال‌احمر ایران در شهر کوت عراق از یک تصادف در عزیزیه عراق خبر داد و گفت: ۴ نفر از زائران ایرانی مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی‌محمدی گفت: صبح امروز یک مینی بوس حامل زائران اربعین در استان عزیزیه عراق با ۲ خودروی دیگر برخورد کرد و تعدادی از مسافران این مینی بوس زائران ایرانی بودند.

وی افزود: در مجموع ۴ ایرانی که مصدوم بدحال بودند به بیمارستان الزهرای شهر کوت عراق اعزام شدند و درمان آنها در حال انجام است.

رئیس قرارگاه عملیاتی هلال‌احمر ایران در کوت ادامه داد: پزشک ایرانی و تیم هلال احمر در این بیمارستان حاضر شدند و از نزدیک روند درمانی بیماران را بررسی می کنند.

وی افزود: ۳ نفر از مصدومان تا ۴۸ ساعت آینده باید تحت نظر بمانند اما یکی از انها به زودی درمان و ترخیص می شود.
 

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تصادف مینی بوس زائران عراق اربعین
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