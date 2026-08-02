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لیموچی در اصفهان ماندنی شد

مهدی لیموچی، وینگر تیم فوتبال سپاهان پس از مذاکره با باشگاه، قراردادش را به مدت یک فصل تمدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۵۹
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تیم فوتبال سپاهان

مهدی لیموچی قرارداد خود را تمدید کرد. بدین ترتیب لیموچی تا پایان فصل آینده در سپاهان بازی خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ لیموچی در سال ۱۴۰۳ با قراردادی سه ساله به جمع طلایی‌پوشان پیوست و در همان فصل نیز با ثبت آماری درخشان، ۱۰ گل به ثمر رساند و ۵ پاس گل داد.
 

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مهدی لیموچی تیم ملی سپاهان اصفهان
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