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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۷۸۴۸
کد خبر:۱۳۸۷۸۴۸
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وقایع اتفاقیه؛

رقابت مرگبار بریتانیا و نروژ برای فتح قطب جنوب

در سال ۱۹۱۱، دو گروه اکتشافی برای نخستین‌بار رسیدن به قطب جنوب وارد رقابتی طاقت‌فرسا شدند. گروه بریتانیایی به رهبری رابرت فالکون اسکات و گروه نروژی به رهبری روئال آمونسن باید حدود ۱۴۵۰ کیلومتر در یکی از خشن‌ترین مناطق زمین پیشروی می‌کردند و پیش از فرارسیدن سرمای مرگبار زمستان بازمی‌گشتند. آمونسن با تکیه بر اسکی‌بازان ماهر، سگ‌های سورتمه و تجربه سفر در مناطق قطبی، سریع‌تر حرکت کرد و پنج هفته زودتر به قطب رسید. اسکات پس از رسیدن و مشاهده پرچم نروژ، ناچار شد مسیر طولانی بازگشت را با نیروی انسانی و در سرمایی طاقت‌فرسا و استثنایی طی کند. دمای نزدیک به منفی ۴۰ درجه سانتی‌گراد، فرسودگی، سرمازدگی و کولاک در نهایت باعث مرگ همه اعضای گروه او شد. این رقابت به یکی از مشهورترین و تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ اکتشافات قطبی تبدیل شد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با جزئيات این رقابت آشنا شوید.
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