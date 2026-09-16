وقایع اتفاقیه؛
رقابت مرگبار بریتانیا و نروژ برای فتح قطب جنوب
در سال ۱۹۱۱، دو گروه اکتشافی برای نخستینبار رسیدن به قطب جنوب وارد رقابتی طاقتفرسا شدند. گروه بریتانیایی به رهبری رابرت فالکون اسکات و گروه نروژی به رهبری روئال آمونسن باید حدود ۱۴۵۰ کیلومتر در یکی از خشنترین مناطق زمین پیشروی میکردند و پیش از فرارسیدن سرمای مرگبار زمستان بازمیگشتند. آمونسن با تکیه بر اسکیبازان ماهر، سگهای سورتمه و تجربه سفر در مناطق قطبی، سریعتر حرکت کرد و پنج هفته زودتر به قطب رسید. اسکات پس از رسیدن و مشاهده پرچم نروژ، ناچار شد مسیر طولانی بازگشت را با نیروی انسانی و در سرمایی طاقتفرسا و استثنایی طی کند. دمای نزدیک به منفی ۴۰ درجه سانتیگراد، فرسودگی، سرمازدگی و کولاک در نهایت باعث مرگ همه اعضای گروه او شد. این رقابت به یکی از مشهورترین و تلخترین فصلهای تاریخ اکتشافات قطبی تبدیل شد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با جزئيات این رقابت آشنا شوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:ویدیو فیلم وقایع اتفاقیه