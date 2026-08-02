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انفجار در انبار مهمات اردوگاه «التاجی» در عراق

منابع عراقی از وقوع انفجار در انبار مهمات اردوگاه نظامی آمریکایی «التاجی» واقع در شمال بغداد خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۳۹
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عراق

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری الغدیر، عصر امروز (یکشنبه) انفجاری مهیب در انبار مهمات اردوگاه نظامی آمریکایی «التاجی» واقع در شمال بغداد رخ داد.

وزارت دفاع عراق اعلام کرد این انفجار به دلیل دمای بالا داخل اردوگاه تاجی به وقوع پیوست.

پادگان نظامی التاجی در شمال پایتخت عراق قرار دارد و میزبان نیروهای ائتلاف آمریکایی است.

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عراق انفجار انبار مهمات پایگاه آمریکایی اردوگاه پایگاه التاجی بغداد
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