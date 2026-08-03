مجتبی عابدینی به انتقاد از عملکرد فدراسیون شمشیربازی ایران پرداخت گفت: آقای پورسلمان به جای پاسخگویی درباره شکست‌ها، طفره می‌رود و می‌گوید در حال جوانگرایی هستیم. کدام جوانگرایی؟ جوانگرایی این است که پسرش را به تیم ملی آورده و او را به اردو‌های مختلف می‌فرستند و وقت مسابقات که رسید می‌گویند مصدوم است؟

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نتایج فاجعه‌بار شمشیربازی ایران در چند سال اخیر و افت شدید ورزشکاران و تیم ملی اسلحه سابر کشورمان پس از چهارمی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، تصویر روشنی از وضعیت تاریک این فدراسیون را نشان می‌دهد. تصویری که نمایانگر آینده‌ای مبهم است که با ادامه وضعیت فعلی، نه تنها حال که آینده هم برای شمشیربازی ایران از دست خواهد رفت.

مجتبی عابدینی، عضو سابق تیم ملی اسلحه سابر شمشیربازی ایران و تنها ایرانی دارنده مدال برنز قهرمانی جهان که این روزها در تیم ملی اتریش مشغول مربیگری است، گفت‌وگویی با تابناک انجام داده و به انتقاد از مدیریت علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی پرداخته است. گفت‌وگویی که نشان می‌دهد جامعه شمشیربازی نگرانی جدی نسبت به آینده دارند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

مربی اسلحه سابر تیم ملی شمشیربازی اتریش ابتدا درباره شرایطش در اروپا و مدت زمان همکاری‌اش گفت: حدود دو سال می‌شود که در تیم ملی اتریش مربیگری می‌کنم و وضعیتم خوب است. تیم اتریش در گذشته در سابر بازیکنان زیادی داشت، اما الان در حال ساختن آینده هستند که بیشتر به مسابقات جوانان، زیر ۲۳ سال و حتی بزرگسالان اعزام داریم و من هم با شاگردانم در این رقابت‌ها شرکت می‌کنم. طبیعتاً کسب نتیجه زمان‌بر است، اما در همین مدت کوتاه هم که به دنبال کسب سهمیه‌های جهانی هستیم، سه نفر از شاگردانم موفق به کسب سهمیه شدند، مدال نقره تیمی را در رده زیر ۲۳ سال کسب کردیم و همچنین در بخش زنان، یکی از شاگردانم مدال برنز جام جهانی را کسب کرد. تمرینات را منظرم انجام می‌دهیم و از قرارداد دو ساله من هم ۵ ماه دیگر باقی مانده که درباره ادامه همکاری با فدراسیون اتریش صحبت خواهم کرد.

وی درباره اینکه تیم شمشیربازی ایران زمانی در اسلحه سابر جزو قدرت‌های برتر جهان به شمار می‌رفت اما اکنون در مسابقات جهانی و آسیایی به راحتی حذف می‌شود و آیا وضعیت شمشیربازی ایران را دنبال می‌کند یا نه، اظهار داشت: شرایط ایران را دورادور دنبال می‌کنم و نتایج بچه‌ها را دیده‌ام. متأسفانه این روز‌ها شرایط طوری است که نه فقط منِ مجتبی عابدینی که همه ورزشکاران شمشیربازی خون دل می‌خورند. چون یک روز ما تیم چهارم دنیا بودیم و الان تیم بیست‌وششم هستیم. در ۲۶ سالی که برای تیم ایران شمشیربازی کردم هیچ وقت در خاطرم نیست که تیم‌های امارات و عربستان بالاتر از ایران قرار بگیرند؛ در مسابقات آسیایی و جهانی، وقتی اسم تیم ایران می‌آمد بر اندام سایر تیم‌ها لرزه می‌افتاد. ما فقط در فینال آسیا به کره جنوبی می‌باختیم که تیم رتبه یک دنیا بود. تیم همیشه رو به صعود بود، اما حالا چهار سال است که رو به نزول هستیم. من در مسابقات مختلف هستم و از نزدیک می‌بینم، در حالیکه قبلاً تیم‌ها از نام ایران می‌ترسیدند، اما الان خوشحال هستند که قرعه آنها با ایران می‌افتد.

عابدینی با انتقاد از عملکرد علیرضا پورسلمان به عنوان رئیس فدراسیون شمشیربازی افزود: تیم شمشیربازی راهی مسابقات مختلف شده، شکست خورده، اما آقای پورسلمان به جای پاسخگویی درباره شکست‌ها، طفره می‌رود و می‌گوید در حال جوانگرایی هستیم. کدام جوانگرایی؟ جوانگرایی این است که پسرش را به تیم ملی آورده و او را به اردو‌های مختلف می‌فرستند و وقت مسابقات که رسید می‌گویند مصدوم است؟ آیا این اتفاق را جوانگرایی تلقی کرده؟

عضو سابق تیم ملی اسلحه سابر ایران درباره شکست اخیر سابربازان کشورمان در بخش انفرادی و تیمی مسابقات قهرمانی جهان در هنگ‌کنگ خاطرنشان کرد: از نتایجی که رقم خورد تأسف خوردم. در بخش تیمی که اگر علی پاکدامن را از تیم ملی بگیرید، این تیم دیگر چیزی ندارد. در بازی با ژاپن که ۴۵ به ۳۵ باختیم، ۲۴ ضربه را علی پاکدامن زده است. اصلاً غیر قابل باور است که تیم ما به این روز افتاده باشد. به یاد ندارم در مسابقات قهرمانی جهان، در جمع ۳۲ تیم شکست بخوریم و حذف شویم. البته نه اینکه چنین اتفاقی رخ نداده باشد، اما مربوط با ۱۸-۱۷ سال پیش است. ما همیشه بین ۱۶ تیم بودیم، به جمع ۸ تیم رسیدیم و حتی رتبه چهارم را هم گرفتیم. در سوم و چهارمی به رومانی باخته بودیم، اما الان شرایط شدیداً رو به نزول است و مشخص نیست پول بیت‌المال را چگونه مدیریت می‌شود که این خروجی را به دنبال دارد. متأسفانه افرادی غیر کارشناس در فدراسیون شمشیربازی حضور دارند که به وقت شکست‌ها هم ار ورزشکارانی ایراد می‌گیرند که نتیجه گرفته‌اند یا عملکرد بهتری داشته‌اند.

وی با اشاره به سطح تیم شمشیربازی ایران در دو اسلحه اپه و فلوره یادآور شد: آقای پورسلمان شمشیربازی را در اسلحه فلوره و اپه که نابود کرد و اکنون در حال نابود کردن تیم سابر است که یک زمانی در جهان حرفی برای گفتن داشت. رئیس فدراسیون برای منافع شخصی خود و برای اینکه پسرش را به تیم ملی بیاورد، مربیان و بازیکنان خوب را کنار گذاشت تا برای فرزندش جایگاه ایجاد کند. با ادامه وضعیت فعلی قول می‌دهم که شمشیربازی ایران تا ۱۰ سال دیگر حتی در آسیا هم رنگ مدال را نمی‌بیند. شمشیربازی اکنون به وضعیتی رسیده که از صدر تا ذیل، باید پوست‌اندازی کند.

عابدینی یادآور شد: بلایی که سر تیم‌های ما آمده، از جایی شروع شد که این آقا خواست اکثر بازیکنان، مربیان و کارشناسانی را که برای شمشیربازی کار می‌کردند، حذف کند. هیچ انتقادی شنیده نشد و هیچ عملکردی مهم نبود، چون این آقا از روی اول به فکر این بود که پسرش را در تیم ملی جا بدهد. آیا کسی که به دنبال چنین هدفی باشد، به دنبال موفقیت شمشیربازی است؟ کسی که فقط دنبال حواشی باشد و به جای هدایت کردن درست ورزشکار، این موضوع را دنبال کند که فلان شمشیرباز چه کار می‌کند، مشخص است که به شمشیربازی ضربه می‌زند. من می‌خواستم برای شمشیربازی کار کنم، اما همین آقای پورسلمان اجازه نداد. بعد هم مصاحبه کرد و گفت اصلاً صبحتی با عابدینی نداشتیم و همه چیز را تکذیب کرد. در حالی که دو سال پیش در دفتر خودش از من خواسته شد تا به تیم ملی بیایم، اما در نهایت این کار را انجام نداد. خیلی‌های دیگر هستند که نقد دارند، می‌خواهند برای شمشیربازی کار کنند و دلسوز این رشته هستند، اما این آقا اجازه نمی‌دهد.

عضو سابق تیم ملی شمشیربازی ایران و مربی فعلی تیم ملی اتریش با اشاره به وعده‌های علیرضا پورسلمان پیش از انتخابات فدراسیون شمشیربازی گفت: این آقا پیش از انتخابات اعلام کرد ما در بازی‌های آسیایی سه مدال طلا می‌گیریم، اما حالا وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بررسی کنند که وضعیت ما چگونه است. نیازی به سه مدال طلا نیست، از او یک طلا و یک نقره بخواهیم و اگر نگرفت، او را پاسخگو کنید. وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بررسی کنند که چرا این آقا تیم شمشیربازی را ۵۰ روز به اردوی ایتالیا اعزام کرد که پسرش هم در اردو بود و در نهایت هم نتیجه‌ای کسب نشد؟ هر بار فقط از کریستین بائو به عنوان مربی خارجی تیم نام برده، اما او کجاست که در اردوی ایتالیا بالای سر شمشیربازان نبود؟ مگر نمی‌گوید بائو مربی تیم ملی است، پس چرا او نیست؟ ما در مسابقات قهرمانی آسیا هم برای رتبه نهمی-دهمی چیزی نمانده بود که به هندوستان ببازیم و اگر پاکدامن نبود، باخته بودیم. پس ثمره اردوی ۲۰ روزه آنکاران چه بود؟ این اردوها طراحی می‌شود که فقط پسر آقای پورسلمان در آن حضور داشته باشد؟ اردوهای سه سال اخیر رده سنی جوانان و بزرگسالان را بررسی کنید که در تمامی اردوها، پسرش هم بوده است.

وی با اشاره به اینکه پورسلمان در پاسخ به انتقادها به حضور پسرش در تیم ملی گفته او در رده سنی جوانان اول و دوم شده، گفت: ما و خیلی دیگر از شمشیربازان می‌دانیم که مسئول یا داوری که در مسابقات است، چگونه می‌تواند کاری را انجام دهد که یک نفر را پیروز کنند. متأسفانه هیچکس نمی‌توانست مسیری که شمشیربازی ایران می‌رفت را از بین ببرد و این رشته را نابود کند، جز این آقا. رشته‌ای که جزو افتخارآمیزترین رشته‌های ورزش ایران در بازی‌های آسیایی، قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان بود، حالا نابود کرده‌اند.

عابدینی تصریح کرد: من تنها شمشیرباز ایرانی هستم که مدال برنز قهرمانی جهان را دارم، اما این آقا همین اندوخته را هم نابود کرد. الان وضعیت طوری شده که تمام اندوخته ما نابود شده و به ۲۰ سال پیش برگشتیم و شمشیربازی با این آقا آینده‌ای هم ندارد. هر بازیکنی که از پسرش بهتر باشد را از تیم ملی خط می‌زند. شهریار گلزار، حسام مرادی، میعاد عابدینی، عرفان شکوهی، محمدمهدی شاکر و هر بازیکنی که بهتر از پسر خودش باشد به اردو‌ها دعوت نمی‌شود. همه مربیان فراری داده شدند و همه ناراضی هستند که ادامه این وضعیت، چیزی جز نابودی به همراه ندارد.