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سپاه: خلع سلاح حماس از هم اکنون شکست خورده است

سپاه پاسداران: توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هم اکنون شکست خورده است. ما به جهانیان نوید می‌دهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خلل ناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهایی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیک‌تر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۱
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سپاه پاسداران اسماعیل هنیه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سپاه پاسداران در گرامیداشت دومین سالگرد شهید اسماعیل هنیه بیانیه‌ای بدین شرح صادر کرد:

 توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هم اکنون شکست خورده است. ما به جهانیان نوید می‌دهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خلل ناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهایی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیک‌تر از آن چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند.

ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران- در حالی که مهمان رسمی مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران بود- جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول و هنجار‌های حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری ایران اسلامی بود.

با گذشت دو سال از جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیخ اسماعیل هنیه، و تداوم نسل کشی و افزایش جنایت‌های قرون وسطایی صهیونیست‌ها در غزه و گسترش جنگ و جنایت به جنوب لبنان و سپس آغاز جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با همراهی رئیس جمهور پلید و اهریمن صفت آمریکا و ارتش تروریستی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمانی ماهیت تروریستی و جنایتکارانه این رژیم بر همگان آشکار شده است.

استمرار حمایت همه‌جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی و نیز همنوایی و همدستی دولت‌های مرتجع منطقه‌ای از این رژیم، آنها را تبدیل به شرکای جنایات ارتکابی نموده و مسئولیت بین‌المللی آنها به‌خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را یادآوری و مورد تاکید قرار می‌دهد.

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سپاه پاسداران اسماعیل هنیه فلسطین خلع سلاح حماس ترور نسل کشی
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