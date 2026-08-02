سپاه: خلع سلاح حماس از هم اکنون شکست خورده است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سپاه پاسداران در گرامیداشت دومین سالگرد شهید اسماعیل هنیه بیانیهای بدین شرح صادر کرد:
توطئه خلع سلاح حماس راه به جایی نخواهد برد و از هم اکنون شکست خورده است. ما به جهانیان نوید میدهیم که سرافرازی مقاومت ضدصهیونیستی خلل ناپذیر و به فضل الهی پیروزی نهایی فلسطین در برابر اشغالگران، نزدیکتر از آن چیزی است که دشمنان تصور میکنند.
ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران- در حالی که مهمان رسمی مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران بود- جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول و هنجارهای حقوق بینالملل، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری ایران اسلامی بود.
با گذشت دو سال از جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شیخ اسماعیل هنیه، و تداوم نسل کشی و افزایش جنایتهای قرون وسطایی صهیونیستها در غزه و گسترش جنگ و جنایت به جنوب لبنان و سپس آغاز جنگهای تحمیلی دوم و سوم با همراهی رئیس جمهور پلید و اهریمن صفت آمریکا و ارتش تروریستی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمانی ماهیت تروریستی و جنایتکارانه این رژیم بر همگان آشکار شده است.
استمرار حمایت همهجانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی و نیز همنوایی و همدستی دولتهای مرتجع منطقهای از این رژیم، آنها را تبدیل به شرکای جنایات ارتکابی نموده و مسئولیت بینالمللی آنها بهخاطر نسلکشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را یادآوری و مورد تاکید قرار میدهد.