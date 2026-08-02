صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت سیب‌زمینی باورنکردنی شد!

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمی‌کند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۶۸
| |
8882 بازدید
|
۱۲
سیب زمینی

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: اکنون عرضه سیب زمینی محدود به استان همدان و کرمانشاه است، از این رو با بحران روبرو هستیم.

 به گفته وی، ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمی کند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد تا با انتقال محصول به انبارها و محدودیت عرضه نتوانند قیمت ها را بالا نگه دارند.

یاوری با بیان اینکه سیب زمینی جز کالاهای اساسی سبدخانوار محسوب می شود، افزود: با توجه به افزایش قیمت محصولات پروتئینی، تقاضا برای خرید سیب زمینی افزایش یافته است که تشدید نظارت ها منجر به تنظیم و آرامش بازار این محصول خواهد شد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه نگرانی در خصوص تنظیم بازار سیب زمینی نداریم، گفت: قیمت سیب زمینی در میدان به یکباره از ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که امیدواریم با تشدید نظارت ها جلوی افزایش قیمت گرفته شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیب زمینی افزایش قیمت ممنوعیت صادرات تنظیم بازار
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صادرات سیب زمینی مجاز شد
صادرات تخم مرغ، گوجه و خرما ممنوع شد
نفع کشاورز یا سود صادرکننده؟ / سیب زمینی گران می‌شود؟
دو کالای لاکچری در سبد کالابرگ نشست
تخم‌مرغ دوباره گران شد
شوک قیمتی روغن و لبنیات به سفره مردم
وقتی آرد گران نشده، چرا نان گران شده؟!
توزیع سیب زمینی وارداتی با وانت/ چه کسی تضمین می کند؟
تیغ بحران گرانی «سیب زمینی» بر گلوی معیشت مردم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
60
پاسخ
دیشب هویج خریدم 130 هزار تومان
خدا را شکر نه ناظریه نه عدالتی وجود داره
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
47
پاسخ
دیروز سیب زمینی خریدم ۱۰۰ هزار تومن و
هویچ ۱۵۰ هزار تومن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
سیب زمینی بی رگه
مونا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
33
8
پاسخ
من امروز سیب زمینی خیلی خوب خریدم 70. یا خبرها اشتباهه، یا اینجایی که خریدم، از قیمتای جدید خبر نداشته.!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شاید سیب زمینی های سال گذشته و یا درجه 3 بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
از سر کوچه دوستمون خریدی حتما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شاید بازارچه نارمک بوده ، خارج از شوخی سیب زمینی مرغوب امروز در خرده فروشی ۶۵هزار تومان بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
دیشب 90بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
سیب سردخانه ای بوده که از پارسال داخل سردخانه ها موندن و شیرین شدند الان میدن تو بازار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
15
پاسخ
حالا چرا باورنکردنی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
17
پاسخ
نظارت؟؟؟!!! طنز نویسی یا تخیل پرداز؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
15
پاسخ
این شگردی است که صادر کنندگان در زمان ممنوعیت صادرات به قیمت پایین از کشاورز خریداری و در سردخانه ها انبار می کنن و زمانی که صادرات از سر گرفته می شود و قیمت ها بالا می رود به بازار عرضه به سود خود ( خون کسی را تو شیشه کردن )می رسند. وزارت کشاورزی متولی رسیدگی به این موضوع است.
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p1M
tabnak.ir/005p1M