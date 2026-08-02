قیمت سیبزمینی باورنکردنی شد!
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: اکنون عرضه سیب زمینی محدود به استان همدان و کرمانشاه است، از این رو با بحران روبرو هستیم.
به گفته وی، ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار سیب زمینی کفایت نمی کند و همواره نظارت از مبدا باید صورت بگیرد تا با انتقال محصول به انبارها و محدودیت عرضه نتوانند قیمت ها را بالا نگه دارند.
یاوری با بیان اینکه سیب زمینی جز کالاهای اساسی سبدخانوار محسوب می شود، افزود: با توجه به افزایش قیمت محصولات پروتئینی، تقاضا برای خرید سیب زمینی افزایش یافته است که تشدید نظارت ها منجر به تنظیم و آرامش بازار این محصول خواهد شد.
رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه نگرانی در خصوص تنظیم بازار سیب زمینی نداریم، گفت: قیمت سیب زمینی در میدان به یکباره از ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که امیدواریم با تشدید نظارت ها جلوی افزایش قیمت گرفته شود.
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