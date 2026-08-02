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شوک قیمتی روغن و لبنیات به سفره مردم

گزارش تازه از قیمت خوراکی‌ها نشان می‌دهد اگرچه برخی اقلام در تیرماه نسبت به ماه قبل کمی ارزان‌تر شدند، اما مقایسه با سال گذشته از جهش سنگین قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر هزینه‌های خانوارها حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۵۸
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تورم مواد غذایی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه نشان می‌دهد اگرچه قیمت برخی اقلام نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما مقایسه با تیرماه سال گذشته حاکی از رشد قابل توجه قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی خانوارهاست.

قیمت مرغ در تیرماه نسبت به خردادماه حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است، اما این کالا در مقایسه با تیرماه سال گذشته با رشد ۱۹۰ درصدی مواجه شده است. در گروه لبنیات نیز همزمان با افزایش ماهانه قیمت‌ها، تورم نقطه‌ای این گروه نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که قیمت شیر پاستوریزه نسبت به ماه قبل ۶ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت ماست در این بازه زمانی به ترتیب ۸ درصد نسبت به ماه قبل و ۱۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است.

در گروه روغن‌ها نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته است. قیمت روغن مایع در تیرماه نسبت به ماه قبل حدود ۳ درصد افزایش یافته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۳۴۴ درصد رشد کرده است. همچنین روغن جامد در مقایسه سالانه با افزایش حدود ۴۰۰ درصدی قیمت مواجه شده است.

در بخش میوه‌ها نیز تغییرات قیمتی متفاوت بوده است؛ به‌طوری که قیمت موز نسبت به خردادماه ۱۳ درصد کاهش داشته، اما قیمت سیب در همین بازه زمانی ۱۷ درصد افزایش یافته است. با این حال، هر دو قلم در مقایسه با تیرماه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد کاهش‌های مقطعی قیمت برخی کالاها در مقایسه ماهانه، نتوانسته اثر افزایش شدید قیمت‌ها در یک سال گذشته را جبران کند و بخش قابل توجهی از اقلام خوراکی همچنان با رشد بالای قیمت نسبت به سال قبل مواجه هستند.

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برچسب ها
مواد غذایی تورم افزایش قیمت روغن لبنیات شیر پنیر معیشت مردم اقلام خوراکی کالاهای اساسی
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