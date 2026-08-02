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تهران بارانی می‌شود

اداره‌کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی در استان تا سه‌شنبه (۱۳ مرداد) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۵۷
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رگبار باران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ برپایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر وقت امروز (۱۱ مرداد) در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات استان، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و در مناطق جنوبی گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

از بعد از ظهر امروز تا سه‌شنبه (۱۱ تا ۱۳ مرداد) در بعضی ساعت‌ها رشد ابر و در برخی مناطق به‌ویژه در نیمه شمالی گاهی رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود و رخداد رعدوبرق به‌ویژه در مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات دور از انتظار نیست.

دوشنبه (۱۲ مرداد) آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعدوبرق با بیشینه و کمینه دمای ۳۶ و ۲۴ درجه سانتیگراد و سه‌شنبه (۱۳ مرداد) کمی ابری تا نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، گاهی وزش باد شدید با احتمال رگبار و رعدوبرق با بیشترین و کمترین دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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برچسب ها
رگبار باران رعدوبرق وزش باد
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