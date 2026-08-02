سارق گردنبند زنان دستگیر شد
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش هنگام گشتزنی در محدوده بزرگراه صدر و ورودی بزرگراه مدرس، به راکب یک موتورسیکلت آبیرنگ با پلاک مخدوش که صورت خود را پوشانده و کلاه نقابدار بر سر داشت، مشکوک شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش هنگام گشتزنی در محدوده بزرگراه صدر و ورودی بزرگراه مدرس، به راکب یک موتورسیکلت آبیرنگ با پلاک مخدوش که صورت خود را پوشانده و کلاه نقابدار بر سر داشت، مشکوک شدند.
مأموران پس از صدور دستور ایست، با بیتوجهی راکب مواجه شدند و متهم با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد. در ادامه، عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و مأموران در محدوده ورودی بلوار کاوه موفق شدند موتورسیکلت را متوقف کرده و راکب را دستگیر کنند.
در ادامه بررسی پروندههای سرقت اخیر، مشخص شد این فرد در تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری با استفاده از همین موتورسیکلت، گردنبند یک زن را به سرقت برده است.
شاکی پرونده نیز با حضور در کلانتری و انجام مواجهه حضوری، متهم را بهعنوان سارق شناسایی کرد.
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