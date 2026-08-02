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رنگین‌کمان آتشی در آسمان ویرجینیای غربی

تصویر روز ناسا؛ رنگین‌کمان آتشی در آسمان ویرجینیای غربی را ملاحظه می‌نمایید.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۲۳
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رنگین کمان
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رنگین کمان ناسا ویرجینیای غربی
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