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رنگینکمان آتشی در آسمان ویرجینیای غربی
تصویر روز ناسا؛ رنگینکمان آتشی در آسمان ویرجینیای غربی را ملاحظه مینمایید.
کد خبر:
۱۳۸۷۷۲۳
تاریخ انتشار:
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸
02 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۷۲۳
|
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸
02 August 2026
|
1520
بازدید
1520
بازدید
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برچسب ها
رنگین کمان
ناسا
ویرجینیای غربی
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