سدهای مهم کشور چقدر آب دارند؟ 

بر اساس آخرین آمار از وضعیت مخازن سدهای مهم کشور، میزان پرشدگی سدهای مهم کشور تا ۴ مردادماه ۶۰ درصد است و در ۶ سد، درصد همچنان میزان پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است.

بر اساس آخرین آمارها از شرکت مدیریت منابع آب ایران، ‌میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۴ مرداد ماه، معادل ۴۵.۷۴ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۶.۳۴ میلیارد مترمکعب بوده، ۷۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است. حجم آب موجود مخازن اکنون ۳۰.۸۹ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۲.۵۴ میلیارد مترمکعب بوده ۳۷ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۶۰ درصد است.

اما وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۶ سد، درصد همچنان میزان پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوری‌ که همچنان سدهای لار، دوستی، طرق، پانزده خرداد، بارزو و ساوه کمتر از ۱۰ درصد آب دارند و در مقابل ۳ سد نهند، آزادی و ایلام میزان پرشدگی آنهاحدود ۱۰۰ درصد است.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۳۶.۴ میلیمتر است. این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت ۲۳۷.۱ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۴۶.۲ میلیمتر را نشان می‌دهد.