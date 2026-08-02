نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در مصاحبه‌ای با کانال ۱۲ این رژیم مدعی شد: همه می‌دانند که ایران می‌خواهد اسرائیل را نابود کند اما قطر خطرناک‌تر است زیرا تروریست‌ها را در هفتم اکتبر تامین مالی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این مقام سابق صهیونیستی با اشاره به رسانه الجزیره مستقر در دوحه، پایتخت قطر که رژیم اشغالگر بخشی از خبرنگاران آن را در دوره‌های مختلف به قتل رسانده است، ادعا کرد: قطر، الجزیره را اداره می‌کند که سمی‌ترین سرطانی است که به ما آسیب می‌رساند. قطر به مکان‌های نفوذ در دانشگاه‌های آمریکا دسترسی دارد و از همه مهمتر، به مقدس‌ترین مکان برای امنیت اسرائیل یعنی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، دسترسی دارد.

بنت در ادامه ادعاهای خود افزود: قطر علیه ما عمل می‌کند و ما را از درون مسموم می‌کند. اسرائیل، قطر را به عنوان یک کشور دشمن تعریف نمی‌کند. بنابراین، طبق قانون امروز، هر کسی می‌تواند برای قطر کار کند و شما می‌توانید مامور قطر باشید.

وی افزود: قسم می‌خورم در کابینه بعدی، ما قطر را به عنوان یک دشمن تعریف خواهیم کرد.