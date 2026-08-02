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کیهان: دولت پزشکیان آرایش جنگی ندارد

جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیچیده «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که توانایی تغییر جدی قواعد بازی در منطقه و جهان را دارد؛ اما هنوز هنوز شاهد «آرایش جنگی» در دولت آقای پزشکیان نیستیم.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۰۰
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2659 بازدید
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۲۱
انتقاد کیهان

جمهوری اسلامی در «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که قواعد بازی در منطقه و جهان را تغییر داده است؛ اما دولت آقای پزشکیان «آرایش جنگی» ندارد. 

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه با اشاره به این موضوع در یادداشت روز خود با عنوان «پیروزی تمام‌عیار ایران در جنگ ترکیبی» با برشمردن پیروزی های ایران به نقل از رسانه ها و شخصیت های غربی (که اتفاقا در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان "ترفند دشمن" از آن یاد شده که نباید به آن مغرور شد و گول آن را خورد)، با انتقاد از وضع معیشت مردم، دلیل آن را نداشتن آرایش جنگی دولت پزشکیان و حاشیه سازی برخی وزرا دانست:

 ایران در جنگ ترکیبی علیه دشمن آمریکایی- صهیونی، برتری قابل ملاحظه‌ای کسب کرده است. 

 جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیچیده «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که توانایی تغییر جدی قواعد بازی در منطقه و جهان را دارد. 

با این‌ حال و علی‌رغم سپری شدن بیش از 150 روز از جنگ تحمیلی سوم، ما هنوز شاهد «آرایش جنگی» در دولت آقای پزشکیان نیستیم. 

متاسفانه برخی مقامات دولت همچنان بر حاشیه‌سازی اصرار داشته و نسبت به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم کم‌توجهی می‌کنند. 

به نظر مي‌رسد، سيستم دارويي کشور و مديريت توزيع دارو، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

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روزنامه کیهان دولت پزشکیان آرایش جنگی جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
14
پاسخ
دولت باید ارایششششششششششششششششش جنگی بگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ مگه ارتشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
19
پاسخ
شما که ارایش جنگی داری چرا جنوب نرررررررررررفتی؟ چرا جنوب نمی ری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
امثال کیهان عرضه اداره یک نانوایی را ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
حرف بی معنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
19
پاسخ
سلطان تنگه ها تشریف نبردی جنوب؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
13
پاسخ
واله مردم در زیر فشار اقتصادی و تورم ( ناشی از جنگ) در حال فداکاری و تحمل زجر .... هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشی از جنگ یا ناشی از بی کفایتی دولت؟
ناشناس
| Germany |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
هم ناشی از جنگ هم ناشی از بی کفایتی تمام دولت ها اعم از چپ و راست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۹:۵۵ دیگه دولت باید چکار می کرد که نکرد.
تحریم اسنپ بک محاصره جنگ جنگ زدن زیر ساختها پتروشیمی صنایع فولاد ...و بدتر از همه همزمانی با ریاست جمهوری ترامپ .و همچنین حمله سوپر انقلابی ها و افراطیها برای تخریب دولت .
. وجدانا منصف باشید و عادلل و از خدا بترسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
14
پاسخ
چی هست این آرایش حاجی.
می خوای کل مردم بمیرن تا تو راضی شی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
18
پاسخ
آولین اقدام آرایش جنگی حذف بودجه مطبوعات کم طرفدار داخلی است که نمی تواند قطع کند چون طرفداران آرایش جنگی دولت نمی گذارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
16
پاسخ
کیهان به جز حمله به دولت، حمله به اتحاد ملی و تخریب روحیه مردم کارکرد دیگری ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
9
پاسخ
آدم.... در شرایط جنگ ، تحریم و محاصره نمی شود معیشت و اقتصاد را درست کرد.
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
13
6
پاسخ
این دولت
همزمان موازی با آمریکا در حال ایجاد گرانی در کشور
از طریق گران کردن خودرو (لوازم حمل نقل کشور)
پتروشیمی(پایه همه لوازم خانگی، شوینده و...)
می باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
از خدا بترس . بعد نظر بده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
هیچکدام از این اقلام صاحبش دولت نیست پتروشیمی هم که اولین زیر ساختی بودکه توسط امریکا نابود شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
17
پاسخ
کاری ندارد دولت را بدهید دست آقا حسین شریعتمداری و دارودسته اش ببنیم می توانند در این شرایط جنگی آراش چنگی بگیرند یا نه؟
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