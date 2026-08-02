کیهان: دولت پزشکیان آرایش جنگی ندارد

جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیچیده «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که توانایی تغییر جدی قواعد بازی در منطقه و جهان را دارد؛ اما هنوز هنوز شاهد «آرایش جنگی» در دولت آقای پزشکیان نیستیم.

جمهوری اسلامی در «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که قواعد بازی در منطقه و جهان را تغییر داده است؛ اما دولت آقای پزشکیان «آرایش جنگی» ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه با اشاره به این موضوع در یادداشت روز خود با عنوان «پیروزی تمام‌عیار ایران در جنگ ترکیبی» با برشمردن پیروزی های ایران به نقل از رسانه ها و شخصیت های غربی (که اتفاقا در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان "ترفند دشمن" از آن یاد شده که نباید به آن مغرور شد و گول آن را خورد)، با انتقاد از وضع معیشت مردم، دلیل آن را نداشتن آرایش جنگی دولت پزشکیان و حاشیه سازی برخی وزرا دانست:

ایران در جنگ ترکیبی علیه دشمن آمریکایی- صهیونی، برتری قابل ملاحظه‌ای کسب کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در معادلات پیچیده «جنگ ترکیبی» به حدی از اقتدار و برتری دست یافته که توانایی تغییر جدی قواعد بازی در منطقه و جهان را دارد.

با این‌ حال و علی‌رغم سپری شدن بیش از 150 روز از جنگ تحمیلی سوم، ما هنوز شاهد «آرایش جنگی» در دولت آقای پزشکیان نیستیم.

متاسفانه برخی مقامات دولت همچنان بر حاشیه‌سازی اصرار داشته و نسبت به مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم کم‌توجهی می‌کنند.

به نظر مي‌رسد، سيستم دارويي کشور و مديريت توزيع دارو، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.