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آمار حملات به مواضع کُردهای مخالف ایران در عراق

مواضع کُردهای جدایی طلب و مخالف جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق طی یک ماه گذشته هدف ۸۸ حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۷۰
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2307 بازدید
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حمله

به گزارش تابناک، اقلیم کردستان عراق طی ماه ژوئیه سال جاری هدف ۸۸ حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت.

شبکه خبری رووداو گزارش داد که طی این حملات ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

بر اساس آمار جمع آوری شده توسط این شبکه، استان اربیل هدف ۶۶ حمله پهپادی و دو حمله موشکی و استان سلیمانیه هدف ۱۰ حمله موشکی و ۹ حمله پهپادی قرار گرفتند و بخشی از یک موشک نیز در استان حلبچه سقوط کرد.

حزب کومله از احزاب جدایی طلب و مخالف جمهوری اسلامی ایران نیز امروز از دو حمله پهپادی در استان سلیمانیه خبر داد.

اقلیم کردستان عراق از ابتدای جنگ علیه ایران تا به امروز هدف بیش از ۹۵۰ حمله پهپادی یا موشکی قرار گرفته است.

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برچسب ها
ایران عراق کردستان عراق حمله موشکی حمله پهپادی تروریست ها گروهک های تجزیه طلب مقر تروریست ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
3
پاسخ
دولت عراق واقلیم کردستان بایستی پاسخگو این گروه ها در خاک خود باشند
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
5
پاسخ
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