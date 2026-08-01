زلنسکی: کمبود موشک‌ پاتریوت داریم!

رئیس‌جمهور اوکراین ضمن اذعان به قدرت نظامی روسیه، از کمبود موشک‌های پاتریوت خبر داد.

به گزارش تابناک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین عصر شنبه در پیام‌رسان تلگرام نوشت: ما برای سامانه‌های پاتریوت موشک کم داریم و دقیقا همین کمبود رهگیرهای ضد بالستیک است که روسیه را به انجام حملات مرگبار تشویق می‌کند.

رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه تاکید کرد: بسیار مهم است که شرکای ما درک کنند که این سامانه‌ها نه برای سناریوهای فرضی، بلکه همین جا و هم اکنون در انبارها نگهداری می‌شوند.

زلنسکی ادعا کرد: هر بسته موشک ضد بالستیک جان مردم ما را نجات می‌دهد و هر شبی که آنها را کم داریم، تلفاتی به بار می‌آید.

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد: رهگیری موشک‌های بالستیک قدرتمند روسیه برای اوکراین فوق‌العاده دشوار است زیرا با سرعت بسیار بالایی حرکت می‌کنند. برخی از پیشرفته‌ترین موشک‌ها را فقط می‌توان با استفاده از سامانه‌های دفاعی پاتریوت ساخت آمریکا سرنگون کرد.

ولودیمیر زلنسکی پس از عملیات شبانه روسیه و ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از تعهد خود برای اجازه دادن به اوکراین برای ساخت رهگیرهای پاتریوت عقب‌نشینی کرد، درخواست خود را مجددا عنوان کرد.

این عملیات دومین عملیات هوایی بزرگ روسیه در دو روز است و ظاهرا کرملین در تلاش است تا کمبود سیستم‌های دفاعی کلیدی کی‌یف را در حالی‌که برای پیشروی در امتداد خط مقدم تلاش می‌کند، آشکار سازد.