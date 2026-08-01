نماینده مردم اهواز در مجلس با تأکید بر اینکه مردم در شرایط سخت کشور بیش از ۱۵۰ شب پای کار نظام و کشور ایستاده‌اند، گفت: امروز اولویت نخست مسئولان باید معیشت مردم، کنترل گرانی‌ها و جلوگیری از تصمیماتی باشد که باعث التهاب در جامعه و بازار می‌شود.

همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تأکید رئیس مجلس بر قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت دولت و مجلس، اظهار داشت: مردم بیش از ۱۵۰ شب همه هستی خود را به میدان آوردند و در خیابان‌ها حضور داشتند؛ بسیاری از خانواده‌ها خودشان یا فرزندان و همسرانشان در میدان دفاع حضور دارند یا در کنار کشور ایستاده‌اند تا خواب دشمن تبدیل به کابوس شود.

وی افزود: امروز اولین نکته، توجه به اولویت‌های مردم است. اولویت مردم امروز معیشت، گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی است. این یعنی اگر تصمیمی باعث عصبانی شدن مردم شود، باید نسبت به آن حساس باشیم.

نباید همه گرانی ها را به جنگ نسبت داد

یوسفی با بیان اینکه نباید همه افزایش قیمت‌ها را به جنگ نسبت داد، تصریح کرد: اینکه کسی بگوید جنگ هیچ تأثیری بر افزایش قیمت‌ها ندارد، حرف دقیقی نیست، اما اینکه همه گرانی‌ها را ناشی از جنگ بدانیم نیز درست نیست. باید با عدد و رقم صحبت کنیم.

هزینه حمل‌ونقل در شرایط عادی حدود دو تا پنج درصد هزینه تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهد. حتی اگر این هزینه چهار برابر هم شده باشد، نهایتاً باید اثر آن حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد، نه اینکه شاهد افزایش دو برابری قیمت برخی کالاها باشیم.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات در تأمین کالا و ارائه خدمات، هزینه حمل‌ونقل است. این موضوع فقط برای ما نیست و در دنیا هم افزایش پیدا کرده است. هزینه حمل‌ونقل در شرایط عادی حدود دو تا پنج درصد هزینه تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهد. حتی اگر این هزینه چهار برابر هم شده باشد، نهایتاً باید اثر آن حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد، نه اینکه شاهد افزایش دو برابری قیمت برخی کالاها باشیم.

نباید گرانی ها به عاملی برای عصبانیت مردم تبدیل شود

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: امروز کالاهایی مانند خودرو، محصولات فولادی، لوازم و مصالح ساختمانی یا محصولات پتروشیمی که توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تولید می‌شوند، نباید با این میزان افزایش قیمت مواجه شوند. این موضوع نشان می‌دهد برخی گرانی‌ها قابل مدیریت است و نباید به عاملی برای عصبانی کردن مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به ورود کشور به مرحله جنگ اقتصادی، گفت: جنگ اقتصادی یعنی تاب‌آوری. تاب‌آوری هم یعنی اینکه مسئولان متحد و یکپارچه، حول محور ولایت و با تمرکز بر مسائل اصلی کشور حرکت کنند. یکی از مهم‌ترین موضوعات امروز این است که بدون متهم کردن یکدیگر به خیانت یا ایجاد دوقطبی، همه بر معیشت مردم تمرکز کنند.

کسانی که معیشت مردم را گروگان می گیرند در مسیر اهداف دشمن حرکت می کنند

یوسفی تأکید کرد: هر خبر، مصاحبه یا تصمیمی که باعث التهاب در بازار و افزایش نگرانی مردم شود، قطعاً به نفع دشمن تمام خواهد شد. کسانی که امروز معیشت مردم را گروگان می‌گیرند، عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند.

طرح موضوع افزایش قیمت نبزین باعث نگرانی مردم شد

وی همچنین درباره بحث افزایش قیمت بنزین گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین نیز باعث نگرانی مردم شد و معتقدم این اقدام در شرایط فعلی تصمیم درستی نبود. البته باید از تلاش جهادی وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجموعه‌هایی که اجازه ندادند دشمن در تأمین بنزین و گازوئیل کشور اختلال ایجاد کند، قدردانی کرد، اما اطلاع‌رسانی برخی مسئولان درباره این موضوع باعث نگرانی جامعه شد.

نماینده مردم اهواز در ادامه با اشاره به نقش مجلس در شرایط فعلی اظهار داشت: امروز یکی از ابزارهای اصلی مجلس، همراهی با دولت برای نظارت بر بازار است. البته در کنار آن، باید از ابزارهای نظارتی مجلس نیز استفاده شود، چراکه گرانی‌های موجود در بسیاری از موارد توجیهی ندارد.

وی افزود: باید کالاهای اساسی و نیازهای مردم تأمین شود و در کنار آن از تولیدکننده و تولید داخلی حمایت کنیم. امروز صنعتگران، کشاورزان و فعالان حوزه تأمین کالا، رزمندگان جبهه اقتصادی کشور هستند و باید از آنها حمایت شود.

یوسفی با تأکید بر ضرورت شفافیت در تصمیمات کشور گفت: مجلس باید طبق اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات و روند تصمیم‌گیری‌ها را به گونه‌ای پیش ببرد که نخبگان، حقوقدانان و مردم در جریان امور قرار بگیرند.

وی ادامه داد: امروز باید مسئولان شرایط کشور را بدون اغراق، سیاه‌نمایی یا بزرگنمایی برای مردم توضیح دهند و از مردم کمک بخواهند؛ چراکه مردم همیشه نشان داده‌اند در کنار مسئولان هستند.

نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نظارت وزرا بر بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین وزارت امور خارجه باید در حوزه دیپلماسی تأمین کالا فعال‌تر عمل کند، وزارت راه و شهرسازی در حوزه لجستیک نقش خود را ایفا کند و دستگاه‌های اقتصادی نیز باید برای روش‌های جدید تأمین کالا و حمایت از تولیدکننده برنامه داشته باشند.

وی افزود: امروز باید در حوزه تأمین نقدینگی، پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش کشاورزی فعال‌تر عمل شود و مدیران به جای پرداختن به موضوعات غیرضروری، تمرکز خود را روی معیشت مردم بگذارند.

یوسفی در پایان با اشاره به موضوع حقوق و دستمزدها گفت: اجرای کامل قوانین مربوط به افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و کارگران باید مورد توجه قرار گیرد و اگر امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود داشته باشد، می‌تواند اقدام مؤثری برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد.