تکذیب شایعه تخلیه این شهر
روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک با انتشار اطلاعیهای، ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی درباره تخلیه این منطقه را نادرست خواند و تأکید کرد شرایط شهرستان عادی است.
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک در اطلاعیهای اعلام کرد: برخی مطالب در شبکههای اجتماعی مبنی بر تخلیه این شهرستان منتشر شده که هیچگونه مبنای واقعی ندارد.
در این اطلاعیه آمده است وضعیت در شهرستان جاسک کاملاً عادی است و خبرهای مربوط به تخلیه منطقه صحت ندارد.
فرمانداری جاسک از شهروندان و ساکنان مرزنشین خواست با حفظ آرامش، از توجه به شایعات و بازنشر اخبار جعلی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی منتشر میشود، خودداری کنند.
در روز شنبه ۱۰ مرداد، در پایان اطلاعیه نیز بر این نکته تأکید شده که مردم اخبار، اطلاعیهها و اطلاعات رسمی را تنها از طریق رسانههای معتبر و کانالهای رسمی اطلاعرسانی فرمانداری شهرستان جاسک دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی اعتماد نکنند.
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